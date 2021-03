Vettel critica las carreras sprint: no tienen sentido

La Fórmula 1 planea organizar carreras sprint los sábados de tres fines de semana de grandes premios de este año en un intento por probar un cambio al formato de competencia, permitiendo que esta carrera establezca la parrilla para el domingo.

Actualmente está previsto un evento de 100 km para carreras en Canadá, Italia y Brasil después de recibir un "amplio apoyo" de los equipos en la última reunión de la Comisión de F1.

Un grupo de trabajo estará ultimando más detalles en las próximas semanas, y se espera una decisión final antes del inicio de la temporada pactado para el 28 de marzo con el Gran Premio de Bahréin.

Pero varios pilotos han expresado sus preocupaciones sobre el plan, temiendo que esta situación devalúe las victorias de la carrera principal del domingo y, porque en su opinión no resolvería el problema de la competitividad en pista.

El cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, se ha convertido en la figura con la voz más fuerte en este tema y dejó en clara su posición y cuestionó el fundamento de la decisión.

"No sé cuál es el pensamiento detrás de esto", dijo Vettel cuando Motorsport.com le preguntó sobre su opinión sobre la propuesta.

"No me gusta. ¿Por qué tendrías una pre-final antes de una final? ¿Cuál es el objetivo de esto? No lo entiendo”.

“Si hay una carrera el sábado, obviamente tendré que competir porque todavía quiero manejar el domingo, pero desde mi punto de vista esto no tiene sentido”.

Vettel consideró que si la F1 tiene que cambiar con estas normas el formato de un fin de semana de gran premio, era indicativo de un problema mayor que tenía que resolverse.

“Tienes el gran premio y siempre son alrededor de 300 kilómetros y eso es el principal desafío del fin de semana”, dijo Vettel.

“Pienso que si tienes que introducir algo como esto, entonces hay algo más que debes arreglar además del formato, y no solo colocar otra carrera, u otros dos minutos, o una Q4 o Q5, o lo que sea”.

“Tal vez estés cambiando o quitando el enfoque del verdadero problema. Es más un parche que una solución verdadera”.

Vettel no es el único piloto que se ha pronunciado en contra de las carreras sprint. El dúo de Red Bull, Sergio Pérez y Max Verstappen, no están seguros del plan, calificándolo de "arriesgado". Daniel Ricciardo, piloto de McLaren, siente que estas competencias restarían valor a las carreras del domingo.

Pero se sabe que los equipos están a favor del plan, y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que es algo que la F1 "necesita hacer" y probar en 2021.