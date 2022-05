Vettel: La crisis climática me hace cuestionarme estar en la F1

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, apareció el jueves por la noche en el programa de televisión británico Question Time para hablar de una serie de cuestiones políticas y mundiales de actualidad, haciendo especial hincapié en la crisis energética.

En los últimos años, Vettel se ha convertido en una voz importante dentro del automovilismo sobre los problemas climáticos a los que se enfrenta el mundo, así como sobre otros asuntos sociales y políticos importantes, como los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT+) y la actual guerra en Ucrania.

Durante el programa, Vettel hizo hincapié en la importancia de que los países no dependan de un único suministro de energía, citando la dependencia de Alemania de la energía rusa y la posición en la que deja a su país natal desde la invasión rusa a Ucrania en febrero.

Cuando el presentador del programa señaló a Vettel que competía en un deporte que "consume gasolina", el comentario fue recibido con algunas risas por parte del público.

A la pregunta de si correr en la F1 le convertía en un hipócrita a la hora de destacar la necesidad de ahorrar energía, Vettel respondió: "Así es, y tienes razón cuando te ríes, porque hay preguntas que me hago todos los días”.

"No soy un santo. Me preocupa mucho el futuro, como estos temas cuando se trata de la energía, la dependencia energética y hacia dónde vamos en el futuro".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel añadió que es "yo me pregunto si debería estar corriendo en la F1 y viajando por el mundo".

"Hay ciertas cosas que están bajo mi control, y otras no", dijo Vettel. "Es mi pasión conducir un coche, y me encanta y cada vez que me subo al coche, me encanta".

"Cuando me bajo del coche, por supuesto que también pienso: ¿es esto algo que deberíamos hacer? ¿Viajar por el mundo derrochando recursos?".

Pero Vettel también resaltó la importancia de la F1 como fuente de entretenimiento, ya que considera que la gente "probablemente se volvería loca" sin cosas con las que disfrutar.

"Hay muchas preguntas que me hago", dijo Vettel. "Hay muchas cosas que hago porque siento que puedo hacerlas mejor”.

"¿Necesito coger un avión cada vez? No, no cuando puedo coger el coche. Hay ciertas cosas que están en mi control y otras que están fuera de mi control".

Vettel estuvo acompañado en el panel de Question Time por la diputada conservadora y fiscal general Suella Braverman, la diputada laborista Shabana Mahmood, la economista Miatta Fahnbulleh y el cómico Geoff Norcott.

Helmet of Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: JMD Jens Munser Designs

El quinteto respondió a las preguntas del público sobre varios temas, como la crisis del coste de la vida, el protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit, la solicitud de Finlandia para entrar en la OTAN y el escándalo del "Partygate" en el que se vio envuelto el primer ministro británico Boris Johnson.

Vettel destacó que la crisis humanitaria en Ucrania es un asunto clave que las naciones deben abordar, además de decir que el gobierno del Reino Unido tiene que lidiar con las consecuencias de haber presionado para que el acuerdo del Brexit esté finalizado.

En relación con el Partygate y el incumplimiento de la ley por parte de Johnson durante el cierre, Vettel dijo: "Creo que cuando estás en esa posición, hay ciertas cosas que no puedes hacer”.

"Al final, es el primer ministro el que hizo la ley y luego la rompe. Sólo pienso que si soy un padre de tres hijos y estoy intentando explicarles algo que creo que es realmente importante sobre cómo comportarse, y hago exactamente lo contrario, ¿qué crees que harían ellos? Sería la persona menos creíble delante de ellos”.

"Todos cometemos errores, somos humanos. Pero hay ciertas cosas que creo que vienen con el cargo o el trabajo que no puedes hacer”.