Hulkenberg vuelve a sustituir a Vettel en el GP de Arabia Saudita

Con Sebastian Vettel positivo en COVID-19, Aston Martin contará de nuevo con Nico Hulkenberg como piloto reserva para que lo sustituya durante este fin de semana. El fabricante británico declaró previamente que su piloto titular aún no había dado negativo en la prueba de COVID-19 y, por lo tanto, no podía viajar a Arabia Saudita.

Recordamos que los protocolos actuales del campeonato no permiten que un piloto acuda a un gran premio si da positivo por COVID-19, y si bien Aston Martin no ha aclarado si Vettel se ha recuperado completamente de la enfermedad, el equipo emitió un breve comunicado afirmando que contarán con Hulkenberg para la carrera de Yeda.

La ausencia de Sebastian Vettel no se debe necesariamente a la falta de una prueba PCR negativa, ya que la FIA ya no requiere una, y tampoco se requiere para volar a Arabia Saudita. Las normas pertenecientes al Código Deportivo Internacional que aborda los asuntos de COVID-19 certifican que la condición de "Apto" para asistir a una carrera conlleva que el piloto en cuestión no presente factores de riesgo ni esté sufriendo síntomas propios de la enfermedad.

El equipo Aston Martin ya contó con Nico Hulkenberg la semana pasada, durante la apertura de la temporada en el Gran Premio de Bahrein, prueba en la que el piloto alemán terminó 17º, cinco puestos detrás de su vigente compañero de equipo, Lance Stroll.

"A pesar de la falta de experiencia en el AMR22, Nico se las arregló bien en Bahrein y estamos seguros de que hará lo mismo en Yeda", expresó Aston Martin. "Esperamos que Vettel esté en forma para el GP de Australia". Esta será la quinta carrera de Hulkenberg como suplente desde la llegada del COVID, después de sus tres apariciones con el equipo Racing Point en 2020. "Después de familiarizarme con el AMR22 en Bahrein, correr en Arabia Saudita me dará la oportunidad de entender mejor el monoplaza. Además, el trabajo que realicé en el simulador a principios de esta semana me ha dado una visión adicional y me ha ayudado a prepararme para esta pista tan rápida y fluida", agregó Hulkenberg. "Obviamente, le deseo a Sebastian [Vettel] una pronta recuperación, pero tengo muchas ganas de afrontar el reto y daré lo mejor de mí para todo el equipo este fin de semana".