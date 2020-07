Vettel cuestiona el cambio de opinión de Ferrari con su renovación

Binotto dijo antes del Gran Premio de Austria que, si bien Vettel fue la primera opción de Ferrari, la pandemia llevó al equipo de Maranello a cambiar de postura.

"Creo que la situación del virus y la pandemia cambió el mundo entero, no solo el automovilismo, no solo la F1", explicó.

"El límite presupuestario ha cambiado mucho, y es mucho más estricto, las reglas se han pospuesto hasta 2022, y todo eso influye".

"Así que durante el parón por la pandemia, en Ferrari tuvimos que reconsiderar nuestra posición. Tomamos una decisión, es nuestra responsabilidad y lo hablamos con él".

Cuando se le preguntó por la decisión de Ferrari de no renovarle, Vettel desveló que Binotto le comunicó por sorpresa la noticia por teléfono.

"Sí, eso es lo que dije", dijo Vettel a ServusTV. "Creo que en los últimos cinco años no se ha conseguido el objetivo de ambas partes. Aún así, continuar creo que habría sido una opción para trabajar en ese objetivo en cualquier caso".

"Y eso se había dicho. Me dijeron que queríamos continuar. Hasta que recibí una llamada telefónica y me dijeron que no habría oferta, que no había futuro".

"Me sorprendió al principio. Las condiciones del coronavirus y demás, no quiero insistir en eso ahora, pero no creo que sean tan decisivas".

"También hubo algunas noticias de que no podíamos alcanzar un acuerdo financiero. Eso no era un problema en absoluto y no habría sido un problema".

"Si llevas en la Fórmula 1 tanto tiempo y has tenido la suerte de alcanzar tanto éxito y, por otro lado, has obtenido cierta independencia, eso no habría sido un obstáculo, por lo que fue sorprendente".

"Pero bueno, la decisión es la que es, no tengo ningún problema y la acepto. Sigo tratando de hacer mi trabajo este año, hoy mejor que ayer y hacerlo lo mejor posible para que el equipo llegue a un buen puerto".

Vettel insiste en que sus planes de futuro siguen abiertos, pero dejó claro que quiere continuar compitiendo en el entorno adecuado.

"Sinceramente, aún no he tomado una decisión y tampoco lo sé. Lo importante es encontrar un entorno que se adapte. He disfrutado mucho en los últimos cinco años en muchos aspectos. Pero también me han consumido mucha energía".

"El objetivo en ese momento era reconstruir el equipo. Ambas partes lo hemos intentado todo. Pero al final, fallamos ambas partes porque el título no llegó. Ese era el gran objetivo. Ahora esta situación es nueva para mí. Será importante encontrar algo que sea bueno y divertido".

"Como dije anteriormente, el aspecto financiero no está en primer plano. Por supuesto, todavía soy muy ambicioso, el automovilismo es mi vida. No conozco otra cosa, excepto los últimos tres meses, que han sido un poco diferentes".

"No me gustaría echarlo de menos. Con el trabajo y el lugar adecuados me sentiría como en casa en un coche de Fórmula 1. Creo que las próximas semanas, meses, pondrán algo de luz, también para mí, sobre qué es posible y qué quiero hacer ".

Vettel confesó que se puso en contacto con Helmut Marko (Red Bull) justo después de recibir la llamada de Binotto.

"Lo llamé justo después de la decisión, pero no para preguntar, 'Helmut, ¿tienes un sitio?', sino porque me llevo muy bien con él y ha sido un confidente durante años".

"Le pedí consejo. Le expliqué la situación. Hablé con él. Lo que pasará está por ver. Las conversaciones en este aspecto dependen de mí".

Cuando se le preguntó sobre la opción de Mercedes, señaló que era poco probable que el equipo de Brackley tuviera un asiento para él.

"Creo que el equipo, como está actualmente, está muy contento y lo está haciendo muy bien. Los últimos años demuestran que es lo correcto. Puedo entender que quieren seguir así. Todavía no se ha tomado una decisión al respecto. En teoría, ambos sitios aún están libres. Pero está claro que Lewis puede quedarse si quiere. Y lo mismo ocurre, después de ayer, para Valtteri".

Así, le quedan tres opciones para 2021: encontrar un asiento, tomarse un año sabático y volver en 2022, o retirarse para siempre.

"Creo que lo que hay que hacer, al menos como funciona mi cabeza, es que si tomas la decisión de cerrar la puerta, no debes hacerlo de tal manera que tengas la esperanza de volver a abrirla. A menos que quede claro desde el principio".

"Tienes que estar listo para estar cerrar la puerta. En otras palabras: si no se abre, por alguna razón, no debes lamentar la decisión".