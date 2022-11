Vettel: doy todo para ayudar a que Aston Martin mejore para 2023

Sebastian Vettel se retirará de la Fórmula 1 al final de la actual campaña, que concluye tras el Gran Premio de Abu Dhabi de este mes.

Allí, en caso de que participe en la carrera principal de este fin de semana en Interlagos tras su prueba al sprint, Vettel realizará su 299ª y última salida en un gran premio de F1.

Después de que se anunciara su decisión de retirarse antes del GP de Hungría de este año, las últimas carreras de Vettel se han convertido en una gira de despedida, con Fernando Alonso fichado para sustituirle en Aston junto a Lance Stroll para 2023.

Estos acontecimientos se han correspondido con un repunte en el desempeño de Aston Martin, con su plan de mejora constante desde que su gran actualización del GP de España cambió el aspecto del AMR22 ayudando al equipo a pasar de la novena a la séptima posición en el campeonato de constructores.

Cuando Motorsport.com le preguntó hasta qué punto seguía trabajando con Aston en su intento de aplicar las lecciones aprendidas de su actual paquete de cara al segundo año de la nueva era de efecto suelo de la F1, Vettel dijo que estaba ayudando al equipo verde con "todo lo que tengo".

"No tengo ninguna razón para retener nada", continuó. "No voy a cambiar, no voy a ir a ninguna parte, así que digo lo que pienso. Nada ha cambiado en comparación, por ejemplo, con el año pasado".

Los pilotos que abandonan los equipos suelen quedarse fuera del trabajo de desarrollo del coche en caso de que se lleven información a sus nuevos hogares en la F1.

Aunque Vettel, que habló en el reciente GP de Estados Unidos, dijo que "no estaba realmente" involucrado en las conversaciones directas con los ingenieros de Aston sobre su diseño de 2023, aclaró que esto significa que el equipo conoce "las debilidades de este año y, obviamente, está tratando de arreglarlas para el próximo año".

Esto significa que "puede responder que sí y podría responder que no" cuando se trata de abordar los problemas en el AMR22 que sólo pueden ser curados con el nuevo diseño que viene para 2023.

Aunque se quedó fuera de ritmo con su déficit de carga aerodinámica y los problemas añadidos para gestionar la vida de los neumáticos y la temperatura de los frenos la última vez en México, las carreras de Vettel en Singapur, Japón y Estados Unidos fueron de las mejores que ha realizado en todo el año.

Sólo un error en la parada en boxes de Austin le apartó de una posible lucha por el podio y le llevó a su emocionante adelantamiento en la última vuelta al piloto de Haas Kevin Magnussen.

En México, se le preguntó a Vettel si estas actuaciones significaban que podría reconsiderar la posibilidad de parar, una sugerencia que el tetracampeón del mundo rechazó.

"He pensado mucho en esta decisión y desde muchos ángulos", explicó. "Me parece un poco triste que ahora tendamos a oscilar tanto [respecto al análisis del desempeño].

"Veo las ventajas de que las emociones suban y bajen en lugar de ser planas, pero creo que el juicio en general, es un poco demasiado rápido.

"Creamos un bombo y demasiado rápido creamos como una masiva - no quiero decir decepción y no por mi situación ahora, las últimas carreras frente a tal vez la parte media de la temporada - por lo que es más de una cosa general.

"Pero sí, obviamente disfruté de las dos últimas carreras, de las dos últimas carreras, más de lo que lo hice en la parte media de la temporada, pero no tienen ningún impacto en la decisión.

"Y en todo caso es un gran recordatorio de por qué amo tanto este deporte, por qué amo tanto las carreras.

"He tenido grandes carreras y las he disfrutado mucho, pero también he tenido carreras que no he disfrutado tanto y estaba deseando después de cinco vueltas ver la bandera a cuadros y no salió.

"Así que todavía tienes que encontrar la motivación en eso y aguantar. Pero sí, me gustaría que a veces no oscilara tan alto y tan bajo".