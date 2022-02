Vettel apoya la continuidad de Masi pero pide claridad en la F1

El futuro de Masi está en duda mientras la FIA completa una investigación sobre las decisiones tomadas en la carrera final de la temporada pasada que tuvieron injerencia en la definición del campeonato mundial.

Max Verstappen adelantó a Lewis Hamilton en la última vuelta de la carrera, pero Masi no aplicó al menos dos artículos del reglamento deportivo al reanudar el gran premio tras un período de coche de seguridad, incluyendo el permitir que algunos rezagados recuperaran la vuelta.

Se entiende que la FIA está considerando un cambio en la estructura de sus operaciones en la F1 de cara al futuro, asegurando que el director de carrera tenga un mayor apoyo.

Preguntado por Motorsport.com sobre su opinión acerca de Abu Dhabi y la investigación de la FIA, Vettel destacó la necesidad de "centrarse en el deporte y no tanto en el espectáculo" en la F1.

"Obviamente, yo estaba en la carrera y me preguntaba por qué no nos liberan antes para que la carrera vuelva a empezar, pero supongo que hay un protocolo y unas reglas", dijo Vettel.

"Creo que lo más importante es que a partir de ahora haya claridad sobre lo que ocurre en este tipo de situaciones y que no se hagan más preguntas".

Al hablar del equilibrio entre el deporte y el espectáculo, Vettel consideró que es una "pena" que se hayan "enfrentado" los intereses, y expresó su esperanza de que Masi continúe como director de carrera.

"No es lo más fácil a veces estar en la piel del árbitro o en la de Michael, pero creo que ha hecho un gran trabajo, especialmente después de tomar el papel tras el fallecimiento tan repentino de Charlie (Whiting)", dijo Vettel.

"Realmente ha estado muy, muy centrado y decidido a hacer un buen trabajo. Así que no sé cuál es su futuro, pero espero que se quede, porque creo que en general, hizo un trabajo muy, muy bueno".

"Creo que hay mucha controversia por la última carrera, pero no debería haberla. Si miras el panorama general, lo ha hecho muy bien".

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El compañero de equipo de Vettel en Aston Martin, Lance Stroll, fue uno de los pilotos a los que se les impidió recuperar la vuelta en Abu Dhabi después de que el control de carrera sólo diera esa instrucción a los que estaban entre Verstappen y Hamilton en pista.

Stroll dijo que pensaba que fue una decisión "ridícula" cuando Motorsport.com le pidió su opinión, e instó a una mayor consistencia en el futuro.

"No podemos cambiar las reglas a mitad de camino, o al final de una carrera, decirle a la mitad de los coches que pueden adelantar", dijo Stroll.

"Desgraciadamente, yo formaba parte del grupo de la otra mitad de los coches que no podían adelantar con los flamantes neumáticos blandos con la oportunidad de pasar y quizás hacer algo, no necesariamente, pero sí lo que sea".

"Simplemente no se ha hecho nunca antes, y creo que es importante que mantengamos la coherencia de las reglas. Entiendo que es genial ir a correr y todo el mundo quiere ver la última vuelta de la carrera y a los dos pilotos que luchan por el campeonato del mundo enfrentarse a una vuelta".

"Pero no podemos inventar reglas al final de una carrera así. Tienen que estar grabadas en piedra. Si hay un error en el que los coches no pasan lo suficientemente pronto cuando sale el coche de seguridad o no se permite a los pilotos de atrás pasar al coche de seguridad con la suficiente antelación, y la consecuencia es que no tendremos una vuelta completa de carrera, pues así es".

"Las reglas tienen que ser coherentes. En la Fórmula 1 hemos visto cierta incoherencia en las penalizaciones y en la toma de decisiones, y creo que esto ha sido tal vez demasiado".