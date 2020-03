Cómo Vettel le adelantó a Grosjean que se iba de Australia

Vettel es uno de los dos pilotos, junto con Kimi Raikkonen, de los que se sabe que abandonaron Melbourne incluso antes de la cancelación oficial de la carrera, que llegó el viernes por la mañana australiana, menos de dos horas antes del inicio previsto para la primera práctica libre.

El jueves, cuando se conoció que McLaren no tomaría parte del GP de Australia luego de que un empleado del equipo diera positivo por coronavirus, comenzó a haber una gran incertidumbre en el paddock y Grosjean contó que le costó dormir durante la noche, lo que llevó a una conversación con Vettel.

"Los rumores comenzaron el jueves por la noche", relató Grosjean en una entrevista con el fotógrafo Kym Illman. "No dormí muy bien esa noche. A las tres en punto estaba charlando con Sebastian Vettel en WhatsApp. Le pregunté: '¿Dónde estás? ¿Por qué estás despierto?' y me dijo: 'Voy al aeropuerto'. Y yo dije: '¿Qué?' Y él dijo: 'Sí, va al aeropuerto'

"Dijo: 'Se ha cancelado, no va a suceder (la carrera)'. Le dije que no escuché nada oficial y que entonces me quedé. Dijo: 'Mi equipo me dijo que podía ir, así que me fui'. Así que fue alrededor de las 3 o 4 de la mañana del viernes, hora de Melbourne, cuando me enteré de que la cosa iba mal".

Oficialmente, el Gran Premio de Australia se ha cancelado y no se ha pospuesto, aunque los organizadores de la carrera han expresado su deseo de encontrar una nueva fecha.

