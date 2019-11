Verstappen: “Las victorias han dado a Honda la confianza para seguir”

Honda acabó con una sequía de 13 años cuando Max Verstappen ganó el Gran Premio de Austria y también ha conseguido su primera pole y el primer doblete en la era del V6 turbo híbrido en un exitoso primer año con Red Bull.

Aunque su futuro a largo plazo en la F1 aún no es seguro, ya que necesitan reducir los costes de su programa, han dado el primer paso para continuar tras anunciar esta semana que la renovación de su acuerdo con Red Bull y Toro Rosso para suministrar motores en 2021.

Por si te lo perdiste: Honda seguirá en F1 al menos hasta 2021

En declaraciones a los medios presentes en un acto de Red Bull en Abu Dhabi, entre los que se encontraba Motorsport.com, después de imponerse a su compañero de equipo Alex Albon en una carrera en camello, Verstappen seguro que extender el acuerdo era lo “mejor para todos".

"Nunca me he preocupado por eso", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si fue un alivio. "Solo he tratado de sacar lo mejor de mí. Sabía que 2020 iba a llegar de todos modos, pero nunca estuve realmente preocupado”.

"Por supuesto que las victorias y los podios de este año han ayudado para que tengan la confianza y la motivación para seguir. Si no lo consigues, sufres y llega un momento en el que el fabricante se pregunta qué sentido tiene estar en la Fórmula 1”.

“Creo que este año Honda ha dado grandes pasos. Pasaron por un momento difícil cuando volvieron a la F1, pero han aprendido mucho. También se alegran mucho, pero como dijeron, no se trata solo de victorias, sino también de costes y demás. Estoy muy feliz de que se queden".

Por primera vez desde que regresó a la F1 en 2015, esta temporada Honda ha suministrado motores dos equipos, después de tres difíciles años con McLaren antes de trabajar en solitario con Toro Rosso en 2018.

Tanto Red Bull como Toro Rosso han subido al podio este año y en Brasil Verstappen y Pierre Gasly, lograron el primer doblete de los motores japoneses desde el Gran Premio de Japón de 1991.

A principios de esta semana, el asesor de Red Bull, el Dr. Helmut Marko, dijo que el compromiso de Honda suponía un "gran alivio" para el equipo porque podía "planificar" el futuro.

"Todavía hay conversaciones para un posible acuerdo para 2022 y 2023", dijo Marko en una entrevista con Servus TV. “Dependerá de hasta qué punto la normativa permita reducir los costes”.

“La FIA ha comenzado a afrontar esto y tiene la intención de congelar los motores a partir de 2021, lo que significa que el desarrollo prácticamente se estancará y los costes se reducirán sensiblemente. Probablemente este sea el punto decisivo para llegar a un nuevo acuerdo con Honda”.