Verstappen usará el #1 en la temporada 2022

El piloto de Red Bull se coronó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez el domingo después de adelantar en la última vuelta a su rival por el título, Lewis Hamilton, para ganar el Gran Premio de Abu Dhabi.

Esto significa que Verstappen tiene ahora la oportunidad de correr con el número 1 en su coche la próxima temporada, que está reservado para el actual campeón del mundo bajo el sistema de número permanente que se introdujo en 2014.

Verstappen siempre ha corrido con el #33 en la F1, pero hace unas semanas dijo que probablemente usaría el #1 en la temporada 2022 si ganaba el campeonato.

Ahora, con su título confirmado, después de que la protesta de Mercedes por el reinicio fuera rechazada por la FIA, el neerlandés reveló en una llamada con medios de comunicación el lunes que seguiría adelante con los planes de correr con el # 1 en 2022.

"Sí, lo usaré", dijo Verstappen.

"¿Cuántas veces puedes hacerlo? No lo sé, quizá sea la única vez que pueda en mi vida".

"Creo que es el mejor número que hay. Definitivamente lo pondré en el coche".

Significa que el #1 volverá a la parrilla de la F1 por primera vez desde 2014, cuando Sebastian Vettel corrió con él bajo el primer año del nuevo sistema de numeración.

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images