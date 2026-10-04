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Fórmula 1 GP de Bahrein

Verstappen revela el susto que casi arruina su triunfo en Malasia: "No había potencia" al arrancar

Max Verstappen superó un problema de potencia al principio de la carrera y logró su primera victoria de la temporada en Fórmula 1, así como la primera victoria de Red Bull con su propia unidad de potencia.

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

El cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, ha hablado abiertamente sobre el comienzo "muy agitado" del Gran Premio de Baréin celebrado en Malasia, y ha revelado que una pérdida temporal de potencia le impidió salir bien en la salida.

El holandés salió desde la pole position, pero rápidamente perdió posiciones cuando los pilotos Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, le adelantaron al inicio de la carrera. A pesar de que su salida se vio comprometida, Verstappen acabó logrando su primera victoria de la temporada y la primera de Red Bull con su propia unidad de potencia.

"Es una victoria realmente bonita después del año que hemos tenido y de los progresos que hemos logrado", declaró Verstappen al expiloto David Coulthard en la entrevista posterior a la carrera.

Más de la F1 :

"Estoy increíblemente orgulloso de todos. Es increíble ganar aquí. Es increíble. Ganar nuestra primera carrera en nuestro primer año con nuestro propio motor es bastante impresionante".

El piloto de Red Bull calificó la carrera, que se retrasó una hora y 40 minutos debido a las fuertes lluvias, de "agitada", al tiempo que explicó que sufrió una falta de potencia en la salida.

"Fue muy agitado, con muchas cosas diferentes al inicio: no había potencia porque hay que esperar a que entre en funcionamiento. Tomamos la decisión correcta con los neumáticos intermedios. Después de eso, paso a paso, fuimos avanzando posiciones.

"A partir de ahí, una vez que pudimos correr a nuestro ritmo, entró el coche de seguridad, pero lo mantuvimos todo bajo control".

El expiloto de F1 y analista de Sky Sports, Martin Brundle, calificó la victoria de "enormemente impresionante" para Red Bull y su proyecto Red Bull Powertrains.

"Christian Horner reunió a un grupo de gente muy bueno para poner en marcha el proyecto Red Bull Powertrains", explicó en Sky Sports.

"Es una victoria tremendamente impresionante para el equipo —tanto la unidad de potencia como el chasis— de Milton Keynes".

Fotos del Gran Premio de F1 de Baréin en Malasia — Domingo

Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Frederic Vasseur, Ferrari

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Lewis Hamilton, Ferrari

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
El desfile de pilotos

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Lewis Hamilton, Ferrari

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Si Verstappen

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Aficionados

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Aficionados que participan en el reto de la parada en boxes

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren, Carlos Sainz, Williams

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Ambiente en el desfile de pilotos

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
George Russell, Mercedes

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Andy Stevenson, director deportivo de Aston Martin

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Tiempo lluvioso

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Lance Stroll, Aston Martin Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Tiempo lluvioso

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Franco Colapinto, esquí alpino

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Las bandas de música actúan en la parrilla de salida.

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Kimi Antonelli, Mercedes

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
George Russell, Mercedes

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Aficionados bajo los paraguas

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Miembros del equipo de Aston Martin

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Liam Lawson, Racing Bulls

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Isack Hadjar, Red Bull Racing; Liam Lawson, Racing Bulls

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Charles Leclerc, Ferrari; Nico Hülkenberg, Audi F1 Team; Lando Norris, McLaren

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Pierre Gasly, Alpine; Isack Hadjar, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Alexander Albon, Williams, Lewis Hamilton, Ferrari

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Oscar Piastri, McLaren

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Lando Norris, McLaren

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

El Gran Premio de Bahréin en Malasia: el domingo, en imágenes
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