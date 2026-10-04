El cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, ha hablado abiertamente sobre el comienzo "muy agitado" del Gran Premio de Baréin celebrado en Malasia, y ha revelado que una pérdida temporal de potencia le impidió salir bien en la salida.

El holandés salió desde la pole position, pero rápidamente perdió posiciones cuando los pilotos Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, le adelantaron al inicio de la carrera. A pesar de que su salida se vio comprometida, Verstappen acabó logrando su primera victoria de la temporada y la primera de Red Bull con su propia unidad de potencia.

"Es una victoria realmente bonita después del año que hemos tenido y de los progresos que hemos logrado", declaró Verstappen al expiloto David Coulthard en la entrevista posterior a la carrera.

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"Estoy increíblemente orgulloso de todos. Es increíble ganar aquí. Es increíble. Ganar nuestra primera carrera en nuestro primer año con nuestro propio motor es bastante impresionante".

El piloto de Red Bull calificó la carrera, que se retrasó una hora y 40 minutos debido a las fuertes lluvias, de "agitada", al tiempo que explicó que sufrió una falta de potencia en la salida.

"Fue muy agitado, con muchas cosas diferentes al inicio: no había potencia porque hay que esperar a que entre en funcionamiento. Tomamos la decisión correcta con los neumáticos intermedios. Después de eso, paso a paso, fuimos avanzando posiciones.

"A partir de ahí, una vez que pudimos correr a nuestro ritmo, entró el coche de seguridad, pero lo mantuvimos todo bajo control".

El expiloto de F1 y analista de Sky Sports, Martin Brundle, calificó la victoria de "enormemente impresionante" para Red Bull y su proyecto Red Bull Powertrains.

"Christian Horner reunió a un grupo de gente muy bueno para poner en marcha el proyecto Red Bull Powertrains", explicó en Sky Sports.

"Es una victoria tremendamente impresionante para el equipo —tanto la unidad de potencia como el chasis— de Milton Keynes".

Fotos del Gran Premio de F1 de Baréin en Malasia — Domingo