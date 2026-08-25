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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Max Verstappen tuvo "suerte" de no provocar un choque múltiple en Países Bajos, afirma Rosberg

Nico Rosberg cree que Max Verstappen tuvo suerte de evitar un grave accidente múltiple tras salirse de la pista en la primera vuelta del Gran Premio de los Países Bajos.

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El campeón de Fórmula 1 de 2016, Nico Rosberg, afirmó que el piloto de Red Bull, Max Verstappen, tuvo suerte de no provocar un choque en cadena durante su accidente en la primera vuelta del Gran Premio de los Países Bajos. 

El cuatro veces campeón sufrió un violento accidente en la primera vuelta de su Gran Premio de casa, en condiciones de pista húmeda, lo que provocó la bandera roja y puso fin a su carrera antes de tiempo. Por suerte, ningún otro piloto se vio envuelto en el accidente de , aunque Gabriel Bortoleto, de Audi, hizo un trompo detrás de Verstappen, pero logró continuar. 

En declaraciones a Sky Sports F1 tras la carrera, Rosberg explicó: "Todo el mundo está aquí animándole y, de repente, se queda fuera de la carrera tan pronto, pero fueron las condiciones.

"Es increíblemente difícil, en esas condiciones y especialmente con los neumáticos lisos , evaluar el límite de adherencia en ese punto, por lo que incluso el mejor del momento, el mejor piloto de aquí, sufrió un gran accidente.

"Y, como dijo Max, realmente tuvimos mucha suerte allí, porque si él se hubiera dado una vuelta de campana y se hubiera quedado en medio de la pista, con todo el pelotón acercándose a toda velocidad, podría haber sido un enorme choque múltiple en el que varios coches le hubieran embestido. El resultado podría haber sido realmente grave, así que incluso él tuvo un poco de suerte en ese momento".

Como consecuencia del accidente, Verstappen se marchó de su fin de semana de carrera en casa con solo tres puntos, que sumó gracias a un sexto puesto en la carrera sprint. El holandés ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación de pilotos con 112 puntos, a 130 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli. 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

En declaraciones a Sky Sports F1 tras su temprana retirada de la carrera, Verstappen confirmó que busca sacar el máximo partido posible al coche, pero que, siendo realistas, cuenta con el cuarto coche más rápido de la parrilla..

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"Quiero decir que, si nos fijamos en la media, durante toda la temporada hemos sido los cuartos más rápidos", afirmó. "Creo que este fin de semana lo ha puesto muy de manifiesto, así que sin duda estamos un poco por detrás. Queremos estar más cerca. Quizá en Monza lo estemos, pero no lo sé.

"Nos estamos acercando al final de la temporada. También hay que pensar en el año que viene. Creo que hay algunos aspectos del coche que estamos analizando y que solo se podrán cambiar el año que viene para ganar mucho más rendimiento.

"Así que simplemente intentaremos sacar el máximo partido posible a este coche. No va a ser un final de temporada precisamente sencillo, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos".

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