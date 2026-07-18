La lapidaria conclusión sobre los coches de 2026 en Spa: "Como un F3 con carga aerodinámica de F1"

Antes del fin de semana de carrera de Fórmula 1 en Spa-Francorchamps, ya se esperaba que el circuito de las Ardenas fuera una de las pistas más exigentes en términos de gestión de energía. Según muchos pilotos de la parrilla, la clasificación —que dio la pole position a Kimi Antonelli— confirmó exactamente eso.

Fernando Alonso ya había explicado que el principal problema está en el segundo sector, donde los pilotos tienen que arreglárselas en gran medida sin despliegue del MGU-K y, por tanto, sin potencia eléctrica.

Una consecuencia es una experiencia dolorosa al pasar por Pouhon, la rápida doble curva a izquierdas. En los últimos años, los pilotos tenían que ir al límite absoluto allí, pero según Verstappen, ahora las cosas son muy diferentes.

"Bueno, quiero decir, durante la mayor parte del segundo sector vas solo con el motor [de combustión]. ¿Qué es eso? 450, 500 caballos, algo así, que supongo que es más o menos lo que tiene un coche de Fórmula 3, pero entonces con la carga aerodinámica de F1", dijo el cuatro veces campeón del mundo después de clasificarse segundo para el Gran Premio de Bélgica.

"Así que puedes imaginar que, por supuesto, no es muy emocionante de conducir".

Funcionando únicamente con el motor de combustión interna, sin despliegue del MGU-K, las actuales unidades de potencia de F1 producen alrededor de 540 caballos. Los motores Mecachrome utilizados en F2 generan alrededor de 620 caballos, lo que significa que los pilotos de F1 efectivamente tienen menos potencia disponible en el sector medio de Spa.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La comparación con F3 no es del todo precisa, sin embargo, ya que las cifras oficiales sitúan esos coches en alrededor de 380 caballos.

Verstappen añadió de inmediato que preferiría no criticar el reglamento de 2026 cada semana, entre otras cosas porque siente que su opinión no es apreciada por todos en la F1.

"Sinceramente, no quiero sentarme aquí y quejarme otra vez porque probablemente alguien me disparará fuera de la puerta", bromeó Verstappen. "Pero, como dije antes, mentalmente simplemente me estoy adaptando a ello y estoy tratando de sacar lo mejor de ello, aunque no sea lo que me gusta ni lo que me encanta hacer en la Fórmula 1.

"Pero sí, también puedo quedarme en casa y no conducir nada, pero eso tampoco sirve de nada, así que simplemente estoy intentando dar lo mejor de mí".

"Pouhon ya no es una curva"

Verstappen no fue ni mucho menos el único en expresar críticas después de la clasificación. Recibió el apoyo de Carlos Sainz, piloto de Williams, pero también de ambos pilotos de McLaren.

Lando Norris ya había dicho en marzo en China que los aficionados ya no verían "quién tiene los huevos más grandes" al pasar por Pouhon, y el sábado añadió que la rápida doble curva a izquierdas ni siquiera es ya una curva.

El viernes, ya había señalado que los pilotos están perdiendo alrededor de 50 km/h al pasar por Blanchimont. Su compañero de equipo Oscar Piastri compartió la misma opinión.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Pouhon también es bastante desagradable. Probablemente sea más apropiado llamarla la curva en la recta ahora, porque ya no es una curva", dijo el piloto de McLaren cuando Motorsport.com le preguntó.

"Es una pena porque siempre ha sido una gran curva, y para mí también siempre ha sido una buena curva. Es extraño simplemente por lo diferentes que son las cosas este año y también por la potencia que tienes al salir de las curvas".

Esto último significa que los pilotos tienen que adaptarse de una curva a la siguiente. Salir de una curva con despliegue del MGU-K se siente completamente diferente a salir de una en el segundo sector sin potencia eléctrica.

"En muchos de los lugares ahora solo tenemos el motor de combustión dándonos potencia. Así que sales de algunas curvas con cerca de 1.000 caballos, y sales de otras curvas con 550, 600, lo que sea.

"Hacerse a la idea de eso es bastante difícil. Definitivamente ha sido más desafiante en algunos sentidos, pero ha sido un Spa bastante diferente al de años anteriores".

El impacto hizo que Verstappen incluso lo describiera como un circuito completamente diferente en 2026.

"No es solo Pouhon, es toda la pista", añadió el neerlandés. "Es un Spa diferente, pero sí, mentalmente me readapto a ello".

Los pilotos esperan que las cosas mejoren gradualmente en los próximos años. El equilibrio entre la potencia del motor de combustión y la potencia eléctrica se ajustará en dos pasos, hasta alcanzar finalmente una distribución 60-40 para 2028.