Verstappen: "Con una buena succión, quién sabe qué puede pasar"

El piloto holandés estaba teniendo un discreto fin de semana en Rusia, pero en el final de la sesión de clasificación se despachó con un tiempo de 1m31s867 que le permitió avanzar al segundo puesto, quedando solamente por detrás de Hamilton, autor de la pole position.

Este resultado representa la mejor posición de salida para Red Bull en Sochi, una pista donde además hasta ahora el equipo de Milton Keynes nunca logró terminar en el podio desde que Rusia se unió al calendario de la Fórmula 1 en 2014.

"Creo que estuvimos un poco en apuros para encontrar el balance correcto con el auto en esta pista, es bastante resbaladizo por aquí. Incluso esta mañana no estaba del todo contento y en la clasificación estuvimos trabajando para tratar de encontrar el equilibrio y creo que en la Q3 la última vuelta no estuvo mal. Así que, ser segundo en la parrilla no me lo esperaba. Estoy muy, muy contento con eso", comentó Verstappen.

Después de obtener la pole position, Hamilton advirtió que el primer puesto "es el peor lugar" para comenzar en Rusia debido al largo trayecto que existe desde la largada hasta la primera frenada real, que es en la curva dos, lo cual permite que los autos se succionen y el que viene detrás logre una diferencia de velocidad.

Verstappen se mostró de acuerdo en esto con el piloto de Mercedes y espera sacar ventaja de esa situación el domingo.

"Absolutamente. Creo que si podemos tener una salida decente, entonces el efecto de la succión es muy grande aquí, así que si podemos conseguir una buena succión, quién sabe lo que va a pasar en la segunda curva".

El holandés, al igual que Valtteri Bottas, iniciará con neumáticos medios la carrera, a diferencia de los blandos de Hamilton, lo que se espera que sea otra variable: "Va a ser interesante con los neumáticos también".

Información adicional por Jonathan Noble

Galería: las fotos de Max Verstappen el sábado en el GP de Rusia

Galería Lista Max Verstappen, Red Bull Racing, en la conferencia de prensa 1 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 2 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 3 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 4 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 en Parc Ferme y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 y Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 5 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 6 / 17 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 7 / 17 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, en pit lane 8 / 17 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 9 / 17 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 10 / 17 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 11 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 12 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 13 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 14 / 17 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 15 / 17 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 16 / 17 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 17 / 17 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

