Verstappen sobre Miami: fue una carrera muy pesada

Max Verstappen se impuso a Leclerc para conquistar Miami y apretar las cosas en el campeonato de pilotos de la F1 2022. El holandés aprovechó el mejor ritmo de su coche para sumar su tercer triunfo del año.

Tras cruzar la línea de meta, dijo a su ingeniero que necesitaba beber algo, y que el propio ingeniero también lo necesitaría, mostrando signos de fatiga ante las altas temperaturas vividas en el circuito de Miami.

Luego, en el podio, confirmó que había sido "un gran premio increíble, muy físico", y celebró que creía que la F1 logró "mantener la emoción hasta el final".

Ahí recibió una pregunta que generó revuelvo en redes sociales, sobre su estaba listo para pasarse al boxeo. El campeón toreó al entrevistador como pudo y contestó: "Creo que me quedaré en las carreras, pero por supuesto aprecio mucho el boxeo. Y lo siento un poco así en cuanto a cómo nos sentimos ahora. Pero sí, increíblemente feliz con la victoria aquí, en Miami. Fue un domingo increíble para nosotros".

En declaraciones a la Sky, el #33 resumió su carrera, en la que además logró el punto extra de la vuelta rápida: "Estuvo muy bien, especialmente al principio, no había hecho nada en todo este fin de semana con todos los problemas que tuve, así que no sabía qué esperar, pero creo que tuve una salida decente y vi la oportunidad de ir el exterior y salió muy bien, supongo".

Verstappen respiró aliviado de poder luchar rueda a rueda con Carlos Sainz en las primeras curvas: "Afortunadamente nos dimos espacio, y luego estaba tratando de cazar a Charles y vi que estaba sufriendo con su neumático delantero derecho y fui a por ello. Pude adelantarle y ahí estuvo la carrera, porque pude abrir brecha y con duros teníamos un ritmo muy similar".

La reagrupación tras el Safety Car dio una oportunidad a Charles Leclerc, que pudo estar a tiro de DRS. Pero nada cambió: "Su ritmo era un poco más rápido que el nuestro, así que no estaba muy contento cuando salió el coche de seguridad, pero estas cosas pueden ocurrir. Eso me ayudó en el pasado en algunas carreras, así que no puedes quejarte cuando te perjudica. En el reinicio volvimos a intentarlo, y al principio estaba sufriendo un poco con los neumáticos fríos, no tenía agarre, pero tan pronto como alcanzaron la temperatura, pude acelerar".

Respecto al Safety Car, en Viaplay, comentó: "No nos ayudó, porque podríamos haber terminado la carrera de manera controlada. Pero lo hizo emocionante para todos. Esta victoria fue, por supuesto, muy bonita, pero también muy pesada. Debo decir que empezar a contar las vueltas que quedaban tras solo 15 giros. Fue físicamente muy pesado, pero muy bonito".

Verstappen ha ganado las tres carreras que ha terminado esta temporada, y solo los problemas de Red Bull, que le impidieron ver las otras dos banderas a cuadros, le alejaron del triunfo. Sin embargo, en Miami no todo fue perfecto para los de las bebidas energéticas, ya que Pérez sufrió un problema de potencia que le impidió luchar por el podio.

"Tenemos que estar al tanto de eso, yo traté de tener un fin de semana limpio. Creo que el equipo entiende los problemas, pero por supuesto, tenemos que tratar de asegurarnos de que estas cosas no sucedan. Estamos trabajando en ello a toda máquina".

Disfruta con las fotos de Max Verstappen en el GP de Miami 2022 de F1

