Verstappen no ve ninguna ventaja por ser local en Zandvoort

"Ya fue increíble conducir aquí el año pasado", dijo Max Verstappen en la rueda de prensa en el circuito de Zandvoort este jueves cuando se le preguntó qué se siente al correr como local siendo vigente campeón del mundo. "Espero otro gran ambiente y mucho naranja a lo largo de la pista. Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana".

Según el piloto neerlandés, la experiencia no es muy diferente a la de hace un año. "La verdad es que no", dijo en el paddock a la prensa de su país, donde también estuvo Motorsport.com. "Sólo miro este fin de semana igual y trato de ir por el mejor resultado. Siempre queda por ver dónde estás exactamente, pero después de Spa siento que venimos con un buen coche".

Al igual que el año pasado, Verstappen estará protegido del público un poco más durante el Gran Premio de Países Bajos que en otras carreras de F1.

"No, no tuve mucho estrés", dijo Verstappen, que el año pasado ganó en el regreso de la F1 al país por primera vez desde 1985. "Sabes que todo el mundo espera que ganes y eso no siempre es fácil, pero al final sólo puedes hacerlo lo mejor posible. Eso es lo único que puedes controlar".

Nigel Mansell, campeón mundial de F1 en 1992, solía decír que correr ante su público siempre valía medio segundo por vuelta, pero Verstappen no lo ve así.

"No se gana ningún tiempo con eso, por desgracia", dijo entre risas en la rueda de prensa. "Pero es genial, por ejemplo, estar en el box y ver que fuera hay una gran fiesta".

Más tarde, ante los medios de comunicación neerlandeses agregó: "En casa o fuera, me da igual. Tampoco entiendo por qué existe la ventaja de jugar en casa en el fútbol. Si lo dices como equipo visitante antes de empezar, entonces está mal. No creo en esas cosas. Si sabes lo que tienes que hacer, no importa dónde estés o lo que la gente grite en las gradas. No veo ninguna desventaja o ventaja en ello. (Solo) es agradable ver más naranja".

¿Red Bull mejoró en los circuitos de alta carga aerodinámica?

El pasado fin de semana en Spa, Verstappen consiguió una victoria muy dominante tras salir desde la 13° posición. Para Zandvoort, se espera que Red Bull y Ferrari vuelvan a estar un poco más cerca.

"Creo que sí", dijo Verstappen al respecto. "Spa fue fantástico para nosotros y fue mejor de lo esperado. El trazado pareció adaptarse muy bien a nuestro coche. Aquí volvemos a conducir con mucha carga aerodinámica en el coche y en general se trata menos de la velocidad máxima. Será interesante. Si lo hacemos bien en cuanto a la puesta a punto, seguro que seremos rápidos. Es sólo una cuestión de la rapidez con la que nos compararemos con los demás".

Cuando se trata de circuitos con alta carga aerodinámica, a menudo se menciona a Ferrari como favorito. Cuando Motorsport.com le preguntó si Red Bull ha dado un paso adelante también en estas pistas, dada la buena actuación del equipo en el Gran Premio de Hungría, Verstappen respondió: "En Hungaroring, Ferrari siguió siendo muy rápido. Sí que hemos dado un paso adelante en los circuitos de alta carga aerodinámica, pero en general Ferrari sigue siendo muy fuerte cuando se mira la carga aerodinámica pura".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!