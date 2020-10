A Verstappen no le importa quien será su compañero en Red Bull

Red Bull está sopesando quién será el compañero de Max Verstappen en su equipo senior el año que viene en medio de los constantes problemas de Alexander Albon.

Albon ha logrado un solo podio en 2020 frente a los nueve de Verstappen, y ha conseguido un solo punto en las últimas tres carreras.

El jefe de Red Bull F1, Christian Horner, ha dicho que el equipo está "comprometido" con Albon para el resto de la temporada 2020, y que quiere que el piloto anglo-tailandés "justifique que no hay necesidad de buscar ninguna otra alternativa".

Pero Horner también dijo que Red Bull buscaría fuera de su propio grupo de pilotos un sustituto para Albon en 2021 si decidiera no contar con él, señalando a Nico Hülkenberg o Sergio Pérez como candidatos potenciales.

Hablando en Ziggo Sport sobre el segundo asiento de Red Bull, Verstappen dijo que aunque se le ha pedido su opinión sobre el asunto, no marcará ninguna diferencia quién será su compañero de equipo.

"Al final, no depende de mí", dijo Verstappen. "Yo no tomo esa decisión. Por supuesto que me piden mi opinión, pero al final no me importa en este momento. Así que esperaremos y veremos".

Albon ha sufrido con el coche RB16 durante gran parte de la temporada 2020, mientras que Verstappen ha sido capaz de superar su naturaleza a menudo esquiva, lo que ha llevado a grandes lagunas de rendimiento.

En Portugal, el fin de semana pasado, Verstappen terminó tercero y dobló a Albon, que finalmente cruzó la meta en 12º lugar.

Verstappen dijo que saber más de quién será su compañero de equipo, mientras Red Bull sigue lejos de Mercedes, no marca mucha diferencia.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Puedo afinar el coche para mí, pero especialmente en este momento, no somos lo suficientemente buenos para competir por el campeonato, así que realmente no importa", dijo Verstappen.

"Pero si estás cerca de Mercedes donde puedes hacer algunas cosas con la estrategia, es bueno tener un segundo piloto ahí. Pero eso no es un problema en este momento".

Albon está actualmente en su segunda temporada completa en la F1, habiendo ascendido a un asiento de Red Bull a mediados de la campaña de 2019, después de las dificultades de Pierre Gasly tras su llegada desde Toro Rosso.

Aunque una figura como Pérez o Hülkenberg ofrecería mayor experiencia, Verstappen considera que no es algo clave en estos momentos.

"Necesitaba [un compañero de equipo experimentado] cuando entré en la Fórmula 1", dijo Verstappen. "No sabes tantas cosas y no has probado tanto, no tienes tanta experiencia. Pero creo que ahora, después de cinco o seis años, está bien. No necesito a nadie para eso".

Con información de Mike Mulder

