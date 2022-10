Verstappen: el segundo título es incluso más hermoso que el primero

Verstappen logró el campeonato de pilotos de F1 de 2022 con la victoria en el Gran Premio de Japón del domingo, alcanzando la ventaja de puntos necesaria después de que la penalización de cinco segundos a Leclerc hiciera caer al piloto de Ferrari a la tercera posición.

Ganar el título a falta de cuatro carreras es muy diferente al primer mundial de Verstappen el año pasado, que llegó en la última vuelta de la última carrera de la temporada tras una intensa batalla contra Lewis Hamilton.

Comparando las dos victorias que le han dado los dos títulos, Max Verstappen dijo: "Creo que la primera siempre es un poco más emotiva. Pero la segunda es probablemente aún más bonita".

Verstappen destacó el dominante año de Red Bull que le ha permitido conseguir 12 victorias -a una del récord de mayor número de triunfos en una sola temporada- y ayudar al equipo a (aún no es matemático) el que será su primer mundial de constructores desde 2013.

"Es increíble la temporada que hemos tenido con tantas victorias y simplemente las grandes carreras y el trabajo en equipo, con los dobletes que hemos logrado y, por supuesto, liderando en constructores. Ahora queremos centrarnos también en eso, en tratar de sellar también ese campeonato", dijo Verstappen.

"Así que ha sido un año bastante especial. Es algo que tienes que recordar, porque este tipo de años no los tienes muy a menudo".

After initial confusion, Max Verstappen celebrated his second world title with Red Bull.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images