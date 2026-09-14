Verstappen se defiende del incidente con Hamilton en Madring: "Mi carrera habría terminado"

Con su quinto podio en siete fines de semana de carrera, Max Verstappen sacó el máximo partido de la primera carrera de Fórmula 1 en el Madring. El neerlandés logró hacerse con el segundo puesto por detrás de Kimi Antonelli, lo que según el cuatro veces campeón del mundo fue incluso más de lo que realmente merecía.

"Maximizamos el resultado y probablemente tuvimos un poco de suerte con, por supuesto, la situación desafortunada de Lando. No tenía el ritmo de Kimi y definitivamente no tenía el ritmo de Lando”, dijo Verstappen en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Así que sí, estamos aquí en el podio y creo que eso es genial, pero todavía nos falta un poco para luchar realmente por la victoria."

También lee: Fórmula 1 Red Bull defiende la decisión de obligar a Max Verstappen a devolver dos posiciones

El hecho de que Verstappen terminara solo por detrás de Antonelli quizá plantea la pregunta de si incluso podría haber ganado la carrera si no hubiera cedido posiciones en las primeras fases. Su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, le indicó a Verstappen que devolviera la posición a Lewis Hamilton, pero con Antonelli entre ellos en ese momento, en la práctica eso significaba ceder dos posiciones.

Verstappen expresó su disgusto por la radio del equipo, pero en el fondo sabía que tenía que cumplir con la petición del equipo, como reconoció después.

"Sí, ¿qué se supone que debo hacer? Si me dicen que tengo que hacerlo, entonces lo haré." Verstappen también está seguro de que, de lo contrario, habría recibido una penalización de tiempo por parte de los comisarios.

"Si no lo hubiera hecho, habría recibido una penalización. Sin opción."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dicho esto, el actual número seis en la clasificación del campeonato sigue creyendo que tenía razón. El piloto de Red Bull dice que Hamilton ya no tenía el control de su coche sobre los pianos y añadió que tuvo que salirse de la pista para evitar un choque con su rival por el título de 2021.

"Habría sufrido daños en la salida si me hubiera mantenido en pista, así que entonces la victoria tampoco estaba al alcance. Es así de simple.

"Yo simplemente hice lo mío en la curva 1, pero Lewis intentó adelantar a los dos primeros [pilotos] y tocó el fondo del coche con el piano. Simplemente saltó de vuelta a la pista y por eso tuve que salirme de la pista.

"Si me hubiera quedado ahí, definitivamente habría habido contacto. Entonces mi carrera potencialmente podría haber terminado en la curva 2, y por eso creo que estoy contento de estar donde estamos ahora."

Según Verstappen, de todos modos no había más que un segundo puesto disponible, mientras que por ritmo puro debería haber sido el último escalón del podio.

"A veces nos beneficiamos un poco de la mala fortuna de otros, pero también intentamos maximizar de verdad y a veces, quizá, sí, rendir ligeramente por encima de lo esperado. Y eso es bueno.

"Eso es lo único que podemos hacer en este momento. Ahora dependemos de hacer que nuestro paquete, nuestro paquete general, sea un poco más fuerte para estar realmente en una posible lucha por la victoria."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En este momento, a Red Bull simplemente le falta el ritmo puro para hacerlo, pese a que parecía estar cerca en las fases finales en Madrid. Verstappen rodó a menos de un segundo de Antonelli durante varias vueltas, pero según él esa imagen era engañosa y en realidad no tenía ninguna opción contra el líder del campeonato.

"Puede que pareciera un poco que estábamos en la lucha por la victoria, pero eso fue más porque Kimi estaba siendo retenido por Charles.

"En cuanto tuvo aire limpio, simplemente volvió a escaparse de mí y yo estaba ocupado con Lando detrás. Pero por aquí, si simplemente conduces un poco por el medio, entonces sí, no puedes adelantar."

Red Bull, sin embargo, está limitado en lo que todavía puede hacer con el RB22. Laurent Mekies ya ha reconocido que el techo presupuestario hace imposible mantener el ritmo de desarrollo de la primera mitad de la temporada.

Verstappen añadió en Monza que todavía se introducirán algunas actualizaciones para el coche de 2026, pero que el foco entre bastidores ya se ha desplazado a 2027.