Verstappen, satisfecho con los test en Bahréin, pero aún ve margen de mejora

El viernes por la tarde, a las 14:00 hora local, Max Verstappen puso fin a la primera prueba de invierno de Fórmula 1 de 2026 en Baréin. Durante la sesión matinal, de cuatro horas de duración, completó 61 vueltas en el Circuito Internacional de Baréin, antes de ceder el volante a su compañero de equipo Isack Hadjar para la sesión de la tarde. Verstappen registró un tiempo más rápido de 1:35.341, lo que le valió el quinto puesto al final del día.

Sin embargo, en esta fase de los tests, los tiempos por vuelta son secundarios. Lo más importante es que la fiabilidad sea buena y que se puedan recorrer muchos kilómetros para realizar los tests. En ese aspecto, Verstappen lo hizo bien en Baréin. El miércoles, cuando estuvo todo el día en el RB22, ya completó más de 130 vueltas. Con las 61 vueltas del viernes, su total de la prueba ascendió a 197 vueltas, algo que satisfizo al piloto de Red Bull Racing.

"Hicimos un buen número de vueltas el primer día, así que estoy contento. Pudimos completar muchas cosas que queríamos probar con la unidad de potencia y el coche en sí", dijo Verstappen en un vídeo en las redes sociales de Red Bull. Una vez completada con éxito esta parte del programa, el holandés pudo trabajar un poco más en la configuración el viernes.

"Hoy hemos seguido con eso, pero también hemos intentado encontrar algo más en cuanto a la configuración del coche. Queremos saber qué tenemos que hacer con el coche, porque, claro, también es nuevo. Los neumáticos también son nuevos, así que hay muchas cosas que queremos mejorar".

A Max Verstappen no le gustan los nuevos coches de F1, pero está satisfecho con cómo ha ido la prueba. Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images a través de Getty Images

En general, Verstappen se mostró bastante satisfecho con la primera semana de pruebas de Fórmula 1 en Baréin. "Creo que esta mañana hemos aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que no. Eso te da más ideas sobre lo que puedes probar por la tarde con Isack, pero también la semana que viene".

Verstappen se refería a la segunda y última prueba oficial de invierno de F1 en Baréin. Esta comenzará el miércoles 18 de febrero y terminará el viernes 20 de febrero. A continuación, el circo se trasladará a Melbourne, donde se inaugurará la temporada entre el 6 y el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.