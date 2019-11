Verstappen: "Me molesta que a Hamilton no lo sancionaran"

El piloto holandés de Red Bull volvió a complicarse la vida durante la carrera del GP de México. Después de haber sido sancionado con tres posiciones en parrilla por no respetar una bandera amarilla después del accidente de Bottas al final de la Q3, salió cuarto tras haber logrado el mejor tiempo de la clasificación del sábado.

En la primera curva se tocó con Hamilton, teniendo que irse por la escapatoria para no dañar su Red Bull, cayendo al 8º puesto. Pero cuando pasó a Bottas por el cuarto lugar, entró algo pasado en la primera curva del Foro Sol y provocó un toque del finlandés con su rueda trasera derecha.

Esta se pinchó al entrar en la recta de meta y Verstappen tuvo que completar toda una vuelta sin neumático.

"La salida fue buena y luego Lewis vino desde atrás por el exterior de la curva 1, frenó muy tarde en la segunda curva y yo tenía el exterior de la pista y me tuve que salir para no chocarnos. Pero son cosas que pueden pasar. Aun así la carrera no estaba acabada. Luego adelanté a Valtteri... no sé exactamente qué pasó, pero sentí el toque en mi rueda trasera y eso fue todo", comentó.

"Me emparejé con él y yo creo que no me vio, él ya estaba girando y me dio en la rueda trasera derecha. Eso arruinó mi carrera, sí. Tuve que hacer toda una vuelta con un pinchazo".

Aun así, logró remontar hasta el sexto puesto final con una estrategia extrema y con un gran ritmo.

"A partir de ahí tuve que hacer una estrategia de una parada, una estrategia muy mala, pero era la única opción para remontar hasta el sexto puesto. Tuve que hacer 65 vueltas con el mismo juego de neumáticos. El ritmo fue muy bueno, el coche también. Es una pena que no haya podido acabar mas arriba".

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la sanción que recibió el sábado, Verstappen lanzó un dardo.

"Bueno, la normativa está muy clara. Lo único que quiero decir desde mi punto de vista, porque ha habido muchos comentarios, es que, viéndolo en perspectiva, debería haber aflojado, pero el resto también debería haberlo hecho. Y sé que Seb lo hizo, pero un auto plateado no. Y luego no se llevó ninguna sanción y eso me molesta también. Pero así es, no puedo decidir por otros pilotos", afirmó.

Insistido en si los incidentes que tuvo en carrera son solo eso, respondió: "Es complicado de decir. No lo he visto aún. La curva de lo de Bottas es realmente amplia, por lo que pueden entrar dos moches. Cuando me puse al lado vi que ya estaba girando, así que creo que me vio muy tarde".

"El coche fue rápido, pero no pude demostrarlo realmente porque tuve que montar unos neumáticos diferentes muy pronto. Podríamos haber luchado por la victoria, sin duda", concluyó.

Información adicional de Jack Benyon, Oleg Karpov y Edd Straw