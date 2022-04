Verstappen califica de "tortuga" el safety car de Aston Martin

El coche de seguridad Aston Martin Vantage, conducido por Bernd Maylander, ex piloto del DTM, tuvo que entrar en acción dos veces durante la carrera de 58 vueltas del domingo. Primero por una salida de pista de Carlos Sainz Jr. y luego un incidente de Sebastian Vettel.

Pero como la mayoría de los pilotos llevaban el neumático duro en ese momento, tuvieron dificultades para calentar sus gomas detrás del Vantage, que es más lento que el Mercedes con el que comparte las tareas del coche de seguridad.

Aston Martin y Mercedes empezaron a compartir la provisión de coches oficiales el año pasado, para lo cual Aston provee un Vantage V8 biturbo de 4.0L que produce 528 CV.

Para 2022, Mercedes presentó un nuevo Mercedes-AMG GT Black Series de 730 CV, que se utilizó en Bahréin y Arabia Saudita. El Mercedes está mucho más cerca de un coche de pista puro que el Aston y se cree que es unos cinco segundos más rápido por vuelta.

Verstappen, que tomó ambos reinicios desde el segundo lugar detrás del líder Charles Leclerc antes de tener que abandonar, dijo que el Aston "era como una tortuga" que impedía a los pilotos reiniciar la carrera con suficiente calor en sus neumáticos Pirelli.

"Hay tan poco agarre y además el coche de seguridad iba tan lento, era como una tortuga. Increíble", dijo Verstappen. "Conducir a 140 (km/h) en la recta de atrás, no había un coche dañado, así que no entiendo por qué tenemos que conducir tan despacio. Tenemos que investigar".

"Seguro que el coche de seguridad de Mercedes es más rápido por la aerodinámica extra, porque este Aston Martin es realmente lento. Definitivamente necesita más agarre, porque nuestros neumáticos estaban muy fríos".

"Es bastante terrible la forma en que estamos conduciendo detrás del coche de seguridad en este momento".

El coche de seguridad Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El ganador de Melbourne, Leclerc, estuvo de acuerdo con su rival de 2022, pero dijo que no quería quejarse por radio una vez que vio lo mucho que Maylander estaba trabajando para ir tan rápido como él.

"Para ser honesto, siempre se siente demasiado lento en el coche porque con esos coches de Fórmula 1, tenemos mucho agarre y es muy, muy difícil, sobre todo en el compuesto en el que estábamos todos, que era el duro", dijo.

"Me costaba mucho meterles temperatura, así que también me costó. Para ser honesto, quería quejarme, pero luego vi lo mucho que deslizaba el coche de seguridad en la curva y no creo que hubiera nada más que pudiera dar, así que no quise presionar demasiado".

"Seguro que con los coches que tenemos ahora es muy difícil mantener la temperatura de los neumáticos detrás del coche de seguridad".

El tercer piloto de Mercedes, George Russell, bromeó: "¡No tenemos ese problema con el coche de seguridad de Mercedes-AMG!"

"Hablando en serio, el Mercedes-AMG es como cinco segundos, mucho más rápido, que el coche de seguridad de Aston Martin, lo cual es bastante sustancial".