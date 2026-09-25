Verstappen revela el fallo en Red Bull durante la clasificación en Bakú

Tras marcar el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos y sentirse satisfecho con las mejoras, Verstappen esperaba dar la sorpresa en Bakú, pero un problema con el motor le echó por tierra sus planes.

En un principio, parecía estar relacionado con problemas de activación y, por lo tanto, con fallos en el sistema eléctrico de la unidad de potencia, pero al hablar con el (muy reducido) grupo de medios holandeses presentes en el paddock de Bakú, Verstappen aclaró lo que realmente estaba sucediendo.

"Durante toda la sesión de clasificación, ya desde la Q1, tuve un problema con el motor, lo que significaba que perdía al menos medio segundo respecto a mi compañero de equipo. Y la cosa no hizo más que empeorar. En la Q2 y la Q3 fue un auténtico desastre, así que creo que claramente tenemos un problema con el motor".

Cuando de Motorsport.com le preguntó al respecto, Verstappen aclaró que el problema, en un principio, no tenía que ver con el despliegue —como quizá pudiera parecer—, sino más bien con el motor de combustión interna.

"No, no era un problema eléctrico. En la Q1 detectamos inmediatamente un problema. Por supuesto, en ese momento aún piensas: “¿Qué podría ser? ¿Está el motor demasiado frío o, por el contrario, demasiado caliente?". Todo eso es posible, porque hoy en día todo es muy delicado. Pero más tarde quedó claro que realmente teníamos un problema con el motor de combustión interna. La situación no hizo más que empeorar y, en la Q3, ese motor ya no funcionaba bien en absoluto".

Cómo el problema inicial provocó más contratiempos

Ese problema con el motor de combustión provocó posteriormente numerosos problemas adicionales, lo que hizo que Verstappen pasara de un problema a otro el viernes por la tarde.

"La velocidad máxima no dejaba de disminuir. En esa segunda vuelta de la Q3, mi batería tampoco se estaba cargando, pero eso se debía obviamente a que el motor de combustión tenía un problema. Eso provoca muchos fallos de encendido y un montón de problemas adicionales, y confunde por completo al sistema".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Esto último se veía claramente en las imágenes a bordo. Entre las curvas 15 y 16, la cabeza de Verstappen se sacudió repentinamente hacia delante, cuando normalmente se trata de un tramo sencillo en el que se va a toda velocidad.

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"Sí, porque allí se me apagó la batería", explicó el holandés. "Como vas tan lento en las rectas, obviamente consumes más batería al salir de las curvas para intentar compensar eso. Como resultado, en algunos puntos te ves obligado a recortar mucho, y ese recorte es bastante agresivo.

"Todo el sistema se lió. Pasas más tiempo en una recta porque vas despacio y, como resultado, consumes más batería. Es lo mismo que ocurre con Honda: también se les ve tomando las curvas mucho más cerradas que el resto porque tienen que pasar más tiempo a todo gas en las rectas".

Además de los propios problemas del motor, esto también trastocó el plan de carrera. Verstappen tuvo que abortar su segunda vuelta rápida —o lo que debería haber sido una vuelta rápida—, lo que a su vez tuvo consecuencias para el resto de la sesión.

"Tuve que abortar esa vuelta, pero entonces se pierde muchísima temperatura de los neumáticos, algo que aquí es realmente muy importante. Se veía a todo el mundo apretando todo el tiempo y sin dejar de zigzaguear", dijo Verstappen, señalando que casi todos en la Q3 completaron solo una tanda larga, a diferencia de lo que ocurre en una sesión normal de Q3.

Solo un McLaren de l optó por pasar por el pit lane, pero Verstappen continuó: "Se puede ver que tampoco fue precisamente un éxito para ellos, así que nosotros seguimos adelante.

"Pero si tienes que abortar una vuelta, entonces no tienes la temperatura adecuada en los neumáticos para la última vuelta. Y el motor prácticamente se está averiando, y además hubo una bandera amarilla en mi última vuelta", dijo, refiriéndose al incidente en el que se vio involucrado Lando Norris. "Así que tuve que dejar al menos dos décimas sobre la mesa en esa curva".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

¿Un cambio de motor, pero sin penalización en la parrilla para Verstappen?

Red Bull está investigando más a fondo el problema del motor, pero la explicación de Verstappen hace que parezca poco probable que salga a la carrera del sábado con el mismo motor de combustión interna. Sin embargo, el cuatro veces campeón del mundo deja claro de inmediato que dicho cambio de motor no supondrá una penalización en la parrilla.

"Bueno, si aún hay dudas, tendremos que cambiar el motor. Pero todavía nos queda otro motor disponible en la reserva".

No obstante, más adelante en la temporada se aplicará una penalización en la parrilla, según confirmó el piloto de Red Bull cuando se le preguntó al respecto en esta web. "Sí, sin duda tendrá que haber una penalización en algún momento".

En teoría, Bakú parecía un lugar bastante adecuado para recibirla, ya que parece posible adelantar, pero Verstappen pone esto en perspectiva.

"El problema es que todo el mundo agota por completo la batería en la larga recta. Así que realmente no puedes usar la batería para adelantar a alguien, porque pasar de 100 a cero es lo mismo para todos".

Esto significa que Verstappen conserva su octava posición de salida y seguirá aspirando al podio el sábado, aunque cree que, de no ser por esto, podría haber salido desde la primera fila.

"Obviamente, es una verdadera lástima, porque esta semana había ido bien. Quizá no habría igualado el tiempo de George, pero hay tanta diferencia entre la P1 y la P2 que, sin duda, habríamos quedado en algún punto intermedio".