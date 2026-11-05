Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen responde a Toto Wolff de que la era de los pilotos de F1 "implacables" ha terminado

Max Verstappen defendió su propio enfoque y sus frecuentes quejas por radio

Lydia Mee

Publicado: 5 nov 2026, 22:24

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El tetracampeón de Formula 1 Max Verstappen ha respondido a la afirmación del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, de que la era del piloto de F1 "implacable" ha terminado.

Después de que Kimi Antonelli, de Mercedes, consiguiera su primer campeonato mundial en el Gran Premio de México el pasado fin de semana, Wolff utilizó al piloto de 20 años como ejemplo de un nuevo tipo de campeón.

"Esta idea de ganar a toda costa, egoísta, oportunista, implacable en beneficio propio, ese modelo de piloto de carreras ha muerto", dijo Wolff.

"Tenemos un nuevo campeón que representa valores como la humildad, la integridad, la lealtad, el respeto, ser él mismo. Debería ser un modelo a seguir para muchos otros pilotos jóvenes en las categorías inferiores. Y debería ser un modelo a seguir para los pocos privilegiados en Formula 1, los que se quejan sin parar por la radio, los que protestan, los que chocan".

Wolff no nombró a ningún piloto, pero a Verstappen y al bicampeón Fernando Alonso se les pidió su opinión durante la rueda de prensa de pilotos en Interlagos.

"Quiero decir, todo el mundo tiene derecho a su opinión, ¿no? No tengo nada más que decir, la verdad", dijo Verstappen. "Cada persona es diferente de todos modos. Creo que eso es lo bueno de Formula 1, porque si todos tienen la misma personalidad, es muy aburrido".

Más de la F1:

A Alonso se le invitó a compartir sus pensamientos sobre los comentarios de Wolff, pero se negó.

Verstappen fue más amplio cuando el tema pasó a sus propios mensajes de radio, que a menudo han incluido quejas sobre el coche esta temporada.

"Con los cambios o lo que sea de lo que me oyes quejarme, es simplemente porque nunca estoy satisfecho, porque creo que siempre ciertas cosas pueden ser mejores, y siempre intento afinar o encontrar mejoras", explicó el neerlandés.

"Así que, si lo escuchas como una queja o lo que sea, para mí es más bien asegurarme de que el equipo siempre esté mirando los detalles para intentar encontrar más tiempo por vuelta, porque sé que hay más tiempo por vuelta en ello".

Verstappen ocupa el segundo puesto en la clasificación de pilotos de cara al Gran Premio de Brasil.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Piastri acepta la sanción por chocar a Lindblad, pero avisa por las primeras curvas de México

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Lydia Mee





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



19 d



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay





Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



1 mo



Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari





Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



1 mo



Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

More from

Max Verstappen





Max Verstappen bromea sobre la amenaza de lluvia en Brasil: "Ya he instalado antivirus"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 h



Max Verstappen bromea sobre la amenaza de lluvia en Brasil: "Ya he instalado antivirus"





Max Verstappen: Estaba todavía borracho el día después de mi primer título



Fórmula 1



Fórmula 1 3 h



Max Verstappen: Estaba todavía borracho el día después de mi primer título





Verstappen bromea sobre la diferencia clave con Kimi Antonelli a los 20: “Habla italiano”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



7 h



Verstappen bromea sobre la diferencia clave con Kimi Antonelli a los 20: “Habla italiano”

More from

Red Bull





Lawson complica a Red Bull: su gran 2026 abre dudas sobre los planes para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



19 h



Lawson complica a Red Bull: su gran 2026 abre dudas sobre los planes para 2027





Verstappen bromea con hablar con el motor Red Bull por los fallos aleatorios en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Verstappen bromea con hablar con el motor Red Bull por los fallos aleatorios en México





Isack Hadjar se culpa por el choque con George Russell que “arruinó” su GP de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Isack Hadjar se culpa por el choque con George Russell que “arruinó” su GP de México

Últimas noticias





Bezzecchi no se rinde: quiere mantener viva la lucha por el título en Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



51 min



Bezzecchi no se rinde: quiere mantener viva la lucha por el título en Qatar





Martín llega a Qatar con más confianza y quiere pelear el Mundial hasta Valencia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



Martín llega a Qatar con más confianza y quiere pelear el Mundial hasta Valencia





Signatech explora opciones para permanecer en Hypercar tras fracasar el acuerdo Alpine/Geely



WEC



WEC WEC



Monza



1 h



Signatech explora opciones para permanecer en Hypercar tras fracasar el acuerdo Alpine/Geely





Piastri acepta la sanción por chocar a Lindblad, pero avisa por las primeras curvas de México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Piastri acepta la sanción por chocar a Lindblad, pero avisa por las primeras curvas de México

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete