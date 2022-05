Verstappen ve "irritantes" las reglas de bandera roja en F1

Por segundo año consecutivo, Max Verstappen vio frustradas sus esperanzas de llegar a lo más alto de la parrilla por el error de otro, que provocó una bandera roja y detuvo la sesión de clasificación.

El año pasado, el hombre de la pole position, Charles Leclerc, se estrelló en la chicane de salida de la Piscina y apareció la bandera roja, mientras que esta vez fue un trompo de Sergio Pérez lo que detuvo las Q3.

Verstappen, frustrado, admitió que "apesta" que los pilotos que llevan las cosas demasiado lejos y se estrellen se salgan con la suya manteniendo sus posiciones en la parrilla.

"Es irritante y una lástima, por supuesto, que quien acabara contra el muro fuera mi compañero de equipo", dijo.

"Pero al final no recibes una penalización por eso. Entonces, si sabes que tienes una buena primera vuelta, entonces puedes pensar: 'ah, bueno, sabes qué, lo estacionaré y tácticamente lo enviaré contra el muro'. Podrías hacer eso".

El accidente de Leclerc el año pasado provocó cierto debate sobre si la F1 debería o no adoptar las reglas de bandera roja utilizadas en otras categorías, donde los pilotos que detienen las sesiones pierden sus mejores vueltas.

Al final, el debate no avanzó y en este momento no hay inconveniente en que un piloto saque una bandera roja.

Cuando se le preguntó si era necesario cambiar las reglas, Verstappen dijo: "Eso es algo en lo que hemos estado trabajando durante un tiempo".

"Es positivo para la persona que acaba contra las barreras. Pero para mí es un fastidio, por supuesto".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Por otra parte, Verstappen ha tenido un fin de semana en el que no parece estar tan cómodo con el Red Bull como su compañero Sergio Pérez.

El campeón del mundo saldrá cuarto en la parrilla, un puesto por detrás del mexicano.

Reflexionando sobre lo que sucedió, Verstappen cree que la configuración no le ha dado una parte delantera del coche como le gusta, aunque cree que aun así tenía opciones de llegar a la primera fila.

"Probamos algunas cosas con el coche en la práctica y no todas funcionaron bien", dijo.

"Luego cambiamos algunas cosas para la clasificación, lo que creo que lo hizo un poco mejor".

"Simplemente no tuve suficiente agarre todo el tiempo, en la parte delantera. Y aquí en Mónaco es muy importante que el coche gire muy rápido y yo no tenía eso. Y luego pierdes mucho tiempo porque no puedes atacar las curvas".

"Él [Perez] se siente un poco más cómodo. Tenía el equilibrio más como él lo quería. Puede conducir con un poco más de subviraje, eso le gusta. Pero para mí, el coche tiene que ser muy fuerte en la parte delantera".