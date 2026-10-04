Verstappen reflexiona sobre la emotiva reacción de Jos Verstappen tras la victoria en Sepang
Max Verstappen reflexionó sobre el significado emocional de su primera victoria de la temporada 2026 de Fórmula 1
Max Verstappen ha reflexionado sobre la emotiva reacción de su padre, Jos Verstappen, tras la primera victoria del cuatro veces campeón en un Gran Premio de la temporada 2026 y la primera victoria del proyecto de unidad de potencia de Red Bull.
En declaraciones a los medios durante la rueda de prensa posterior a la carrera del Gran Premio de Baréin, celebrada en Malasia, el piloto neerlandés se sinceró sobre lo que este hito significaba para él y su familia.
"Todos estamos muy involucrados en esto", dijo cuando le preguntaron por la emotiva reacción de su padre. "Y, por supuesto, en cuanto a mi relación con mi padre, nos entendemos muy bien gracias a todos los años que hemos pasado juntos trabajando para alcanzar nuestro objetivo en la Fórmula 1.
"Así que él sigue ahí, en segundo plano. No viene a todas las carreras, pero cuando está presente, hablamos mucho de todo. Lo sabe todo. Supongo que, para él también, el comienzo de la temporada no fue agradable de ver.
"En cuanto a mí, no fue agradable pilotar el coche. Pero luego, ver cómo progresaba el equipo —que, básicamente, nunca dejó de trabajar—, se puso manos a la obra con el coche e intentó de verdad solucionar los problemas que teníamos, para luego conseguir un resultado como este, es increíble".
Max Verstappen, Red Bull Racing; Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images
"Además, en cuanto a las personas que forman parte del equipo, sinceramente, el espíritu es muy bueno. Todos estamos en la misma onda y nos entendemos muy bien. Por eso es muy agradable trabajar en el equipo y creo que por eso todo el mundo está súper contento de que por fin hayamos conseguido un resultado como este".
Verstappen ganó el caótico Gran Premio de Baréin en Malasia, y su compañero de equipo, Isack Hadjar, terminó quinto. Esto se produjo tras un sólido doble podio de la escudería de Milton Keynes en el Gran Premio de Azerbaiyán del pasado fin de semana, en el que Verstappen y Hadjar terminaron segundo y tercero.
Su victoria en Sepang ha aupado a Verstappen al sexto puesto en la clasificación de pilotos, empatado a 188 puntos con Lando Norris, que ocupa la quinta posición.
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