Red Bull minimiza las salidas de pista que Verstappen sufrió

Max Verstappen terminó el último día de pruebas en Barcelona con el tercer mejor tiempo del invierno después de una simulación de calificación tardía.

A pesar de exhibir el ritmo del Red Bull RB16, Verstappen y su compañero de equipo Alexander Albon experimentaron múltiples giros durante las pruebas, lo que sugiere que el coche era difícil de manejar.

Ante esta situación, el holandés se apresuró a restarle importancia a esos problemas, bromeando que quería crear un tema de conversación para sus deberes mediáticos.

"Sabía que iban a venir aquí hoy, así que dije: 'Bueno, tenemos que hablar de algo, así que vamos a tener unos cuantos giros en la pista", dijo Verstappen.

"Es sólo algo que sucede. Estaba probando los límites del coche y creo que eso funcionó bastante bien. Dando unas cuantas vueltas supe dónde estaba el límite".

A la pregunta de si los fans tenían razón en preocuparse de que el RB16 pudiera ser nervioso en la pista, Verstappen respondió: "No conducen el coche, así que no lo saben. No estoy preocupado en absoluto. Eso no significa que no tengamos que seguir presionando y mejorando”.

"Tuvimos una buena preparación. Creo que eso es muy bueno por nuestra parte, y espero que sea suficiente para ser competitivos en Melbourne”.

"Intentamos básicamente todo lo que queríamos probar todos los días juntos, así que estoy muy contento con eso."

Albon se hizo eco de los comentarios de Verstappen sobre los giros, señalando que otros equipos también habían tenido momentos fuera de pista buscando los límites de sus nuevos monoplazas.

“Creo que solo se trato de empujar, de tratar de ver lo que puede hacer el coche”, dijo Albon.

"El viento siempre sube y baja también. Así que no sólo éramos Max y yo. Creo que hubo muchos giros en el paddock”.

Verstappen marcó su mejor tiempo del invierno en la última hora de los seis días del período de pruebas, habiéndose centrado en las tandas largas durante gran parte de la pretemporada.

El holandés dijo que se sentía bien estirar las piernas del nuevo auto de Red Bull y ver qué podía hacer.

"Todo parecía funcionar bastante bien. No estábamos corriendo el compuesto más suave, pero aún así creo que el equilibrio del coche era bueno”.