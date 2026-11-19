Fórmula 1 Las Vegas GP

Verstappen rechaza compartir sus datos sobre su frecuencia cardiaca en F1

Max Verstappen no participará en el experimento del próximo año para mostrar a los aficionados las frecuencias cardíacas de los pilotos de F1. Para el neerlandés, es "una cuestión de privacidad"

Ronald Vording

Publicado: 19 nov 2026, 7:22

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Antes del Gran Premio de Las Vegas, Formula 1 anunció una asociación con WHOOP. Varios pilotos llevarán los rastreadores de salud de la empresa, y sus datos se mostrarán en directo durante las retransmisiones de TV en 2027.

Esto último, sin embargo, sigue siendo totalmente opcional, dejando la decisión en manos de los propios pilotos. Según los responsables de la iniciativa, al menos un puñado de pilotos de F1 ya se han comprometido con el proyecto, pero Max Verstappen claramente no está entre ellos.

Durante el día de medios en Las Vegas, el tetracampeón del mundo dejó claro que, en su opinión, sus datos personales no son asunto de nadie más.

"No participaré. No uso ningún dispositivo, tampoco para mi entrenamiento, no uso nada. En primer lugar, no me gusta que me rastreen y sé cuándo estoy cansado", dijo Verstappen.

"Si otros pilotos quieren [compartirlos], entonces claro. Pero para mí, no es algo que me guste y tampoco algo que quiera que la gente vea o que quiera mostrar."

Preguntado sobre si para él es una cuestión de privacidad, el piloto de Red Bull continuó: "Sí, también eso. La gente no necesita saber mi frecuencia cardíaca. ¡Yo tampoco quiero saber mi frecuencia cardíaca! Sé cuándo está alta y sé cuándo está baja.

"Para mí, definitivamente es una cuestión de privacidad, pero, como dije, tampoco lo uso en privado para entrenar."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

No todos los pilotos se oponen a la idea, sin embargo. Charles Leclerc, por ejemplo, ya ha indicado en Vegas que los aficionados pueden esperar ver sus datos durante las retransmisiones en directo el próximo año.

"No tengo nada que ocultar en particular. Obviamente, ahora soy embajador de WHOOP y llevo bastante tiempo usando el dispositivo para monitorizar mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy en el coche", dijo.

En cierto sentido, Leclerc incluso está satisfecho con el acuerdo, ya que ahora está formalmente permitido llevar el dispositivo mientras se conduce. Ferrari ya tenía una asociación con Whoop, pero los pilotos ya no necesitan llevar los rastreadores de forma discreta mientras conducen.

"Ahora hay un dispositivo real que está certificado por la FIA que podemos, sin tener que ocultarlo más, llevar mientras conducimos. Es algo bueno, al menos para mí, es muy útil. Mostrarlo a todo el mundo es otro asunto que seguro discutiremos, pero personalmente no tengo ningún problema con ello."

El piloto de Mercedes George Russell se sitúa en un punto intermedio y cree principalmente que los datos deben verse en el contexto adecuado. No se opone a la idea con tanta firmeza como Verstappen, pero ve ambas perspectivas: como aficionado, lo apreciaría, pero como deportista, tiene sus reservas.

"Como neutral, si estuviera sentado en el sofá, creo que disfrutaría mucho viéndolo. Pero cada persona es diferente. La frecuencia cardíaca de alguien de 45 años probablemente va a ser bastante más baja que la frecuencia cardíaca de alguien de 18", dijo.

George Russell, Mercedes

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"Y cuando estás sentado en la parrilla, dirás: Fernando Alonso está helado cuando se apagan las luces porque su frecuencia cardíaca es mucho, mucho más baja. Pero si pones a mi padre en el coche, que tiene 72 años, su frecuencia cardíaca será incluso más baja que la de Fernando. E incluso personas de la misma edad también tienen frecuencias cardíacas diferentes."

Según Russell, por lo tanto existe el riesgo de que los aficionados vean las cifras y saquen conclusiones equivocadas de ellas.

"Realmente no sabía cómo podría aportar algo, si eso tiene sentido, porque todos somos muy diferentes", dijo. "Pero va a crear una narrativa que va a ser positiva para algunos [y negativa para otros]. Tengo la suerte de que diría que mi frecuencia cardíaca está en el lado bajo, pero empatizaría con un piloto cuya frecuencia cardíaca natural esté 20 pulsaciones por encima de la de otra persona.

"Así que sí, como neutral, creo que es genial, pero como deportista, no voy a decir que no. Creo que está bien tal como estamos."

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