Verstappen: "Pérez se sacó de pista él solo"

El piloto holandés de Red Bull sufrió en los primeros metros del GP de Portugal de Fórmula 1 2020 desde su tercera posición en parrilla. De hecho, se llegó a tocar con "Checo" Pérez en las primeras curvas, cuando el de Racing Point intentó superarlo.

El mexicano terminó cayendo a la última posición después de trompear y Verstappen no sufrió ningún daño. El holandés se mostró contundente sobre el incidente.

"En las primeras curvas había poquísimo agarre. Simplemente intenté alejarme de los problemas, pero tuve un pequeño toque con Sergio Pérez, que no me dio espacio suficiente, así que se sacó de pista él solo. Afortunadamente no dañó mi coche", aseguró.

"Desde ese momento, empezó a llover un poco, así que intenté mantenerme en el asfalto y una vez que todo se tranquilizó, adelanté a los McLaren. Tuvieron mucho agarre en la primera vuelta y no sé cómo. A partir de ahí, hice mi propia carrera y creo que cuando pusimos los medios tuvimos un buen ritmo, pero la diferencia ya es tan grande que no puedes hacer absolutamente nada".

Cuando se le preguntó por la estrategia de Red Bull, Verstappen, que logró recuperar posiciones después de caer al sexto puesto y colocarse detrás de los Mercedes, deja claro que no había nada que hacer con las flechas plateadas en Portimao.

"Sí, los neumáticos se vinieron abajo, pero Mercedes puso el duro y no creo que ese neumático fuera increíble. Hoy los medios eran la mejor opción. No habría importado que hubiera arrancado con medios, porque luego habría perdido tiempo con el duro. Así que, en general, terminamos donde merecimos estar. Ellos siguen siendo demasiado rápidos", aceptó.

"Espero poder pillar a Mercedes muy pronto, pero no son idiotas. Tenemos mucha gente trabajando, pero ellos también, así que seguiremos apretando y no bajaremos los brazos. Les respetamos y también lo que han logrado, pero es una gran motivación intentar batirles, así que seguiremos trabajando como equipo. Espero que el año que viene podamos estar más que preparados".

Por su parte, Alex Albon sigue acumulando problemas y, tras salir sexto en parrilla, acabó 12º, fuera de los puntos por cuarta vez en lo que va de año, tercera consecutiva.

"Pasé toda la carrera detrás de la caja de cambios de otro coche y sabía que iba a ser duro adelantar aquí, pero sufrí muchísimo en la curva 14, por lo que nunca me podía acercar lo suficiente para coger el rebufo en la recta. El ritmo del coche era bueno, pero no pude aprovecharlo y la estrategia a dos paradas no nos funcionó", apuntó un Albon que parece tener cada carrera los días más contados en Red Bull.

Información adicional de Jonathan Noble y Haydn Cobb

