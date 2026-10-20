Fórmula 1 GP de Singapur

Verstappen o Antonelli: ¿Quién sumó más puntos desde las vacaciones de la F1?

Recopilamos los puntos conseguidos únicamente en las últimas seis rondas de la temporada 2026 (de Países Bajos a Singapur), los Grandes Premios disputados tras la pausa de verano

Guilherme Longo

Publicado: 20 oct 2026, 12:23

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Con una duración cada vez más larga, se volvió habitual decir que seguimos varios campeonatos dentro de una misma temporada de la Fórmula 1. Y en un año emblemático como 2026, con la introducción del nuevo reglamento técnico, eso no podría ser más cierto.

La temporada 2026 de la F1 comenzó con un dominio absoluto de Mercedes, con diez poles en las diez primeras carreras y ocho victorias. Mientras tanto, la pelea por ser la segunda fuerza fue cambiando de manos: por un tiempo fue Ferrari, luego McLaren e incluso Red Bull.

Sin embargo, las últimas carreras muestran a un Red Bull definitivamente más fuerte incluso que el propio Mercedes, lo que nos lleva a una pregunta interesante: ¿sería la clasificación del Mundial la misma si contáramos apenas las seis carreras desde el final de la pausa de verano?

Motorsport.com hizo las cuentas, tomando en consideración solo esas seis etapas posteriores a la pausa (Países Bajos, Italia, Madrid, Azerbaiyán, Sepang y Singapur) y ahora te trae los números:

Clasificación de la F1 desde el GP de Países Bajos:

Posición Piloto Puntos desde Países Bajos 1 Andrea Kimi Antonelli 121 2 Max Verstappen 112 3 George Russell 78 4 Charles Leclerc 77 5 Lando Norris 73 6 Lewis Hamilton 60 7 Oscar Piastri 44 8 Liam Lawson 30 9 Isack Hadjar 26 10 Arvid Lindblad 13 11 Nico Hulkenberg 11 12 Franco Colapinto 8 13 Pierre Gasly 8 14 Fernando Alonso 6 15 Oliver Bearman 5 16 Esteban Ocon 4 17 Yuki Tsunoda 1 18 Carlos Sainz 1 19 Gabriel Bortoleto 0 20 Lance Stroll 0 21 Sergio Pérez 0 22 Alex Albon 0 23 Valtteri Bottas 0

Por más que Max Verstappen esté en una curva ascendente (y sin señales de reducir la velocidad), sigue siendo 'apenas' el segundo mayor anotador de este período, con nueve puntos menos que Andrea Kimi Antonelli.

Sin embargo, hay que recordar que, en este período, el neerlandés tuvo un abandono doloroso, al chocar al inicio de su carrera de casa, en la despedida de Zandvoort del calendario. ¿Habría asumido Verstappen el liderato si hubiera completado la prueba?

Es interesante notar la diferencia de puntos que existe entre Antonelli y Verstappen respecto del tercero, George Russell: 34 menos que el neerlandés. Incluso con una mala racha, con abandonos importantes, que comprometen su lucha por el título, el británico mantiene un buen total de puntos.

Después de un inicio de temporada más flojo, Charles Leclerc es el cuarto mayor anotador desde Países Bajos, con apenas un punto menos que Russell y cuatro más que Lando Norris, quien ganó la cita de Zandvoort.

Otro punto que llama la atención es la caída de rendimiento de Lewis Hamilton, apenas sexto en este recorte, con 60 puntos en seis carreras. Eso refuerza también el buen primer semestre del heptacampeón, con puntos suficientes para mantenerlo tercero en la clasificación del Mundial.

Una última mirada más abajo advierte a Liam Lawson como destaque positivo. El neozelandés es el octavo mayor anotador de este período, mostrando que su stint sustituyendo a Isack Hadjaren Red Bull fue muy provechoso y que, incluso de regreso a Racing Bulls, vive una buena temporada.

Por su parte, Franco Colapinto acumula ocho puntos en este período, los mismos que Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Horner revela la presión que ejerció sobre Michael Masi para lograr el gran final Abu Dhabi 2021

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Guilherme Longo





VIDEO: Antonelli choca y queda eliminado en la clasificación del GP de Azerbaiyán



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Azerbaiyán



25 d



VIDEO: Antonelli choca y queda eliminado en la clasificación del GP de Azerbaiyán





VIDEO: Bezzecchi sufre fuerte caída en Assen y pone en peligro su lucha por el campeonato



MotoGP



MotoGP



GP de Países Bajos



3 mo



VIDEO: Bezzecchi sufre fuerte caída en Assen y pone en peligro su lucha por el campeonato





Goiania volverá a cerrarse por obras de asfaltado tras nuevos problemas en la pista



MotoGP



MotoGP 4 mo



Goiania volverá a cerrarse por obras de asfaltado tras nuevos problemas en la pista

Últimas noticias





Verstappen o Antonelli: ¿Quién sumó más puntos desde las vacaciones de la F1?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



16 min



Verstappen o Antonelli: ¿Quién sumó más puntos desde las vacaciones de la F1?





Horner revela la presión que ejerció sobre Michael Masi para lograr el gran final Abu Dhabi 2021



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 27 min



Horner revela la presión que ejerció sobre Michael Masi para lograr el gran final Abu Dhabi 2021





Ferrari llega a tiempo con el paquete de mejoras previsto para Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Ferrari llega a tiempo con el paquete de mejoras previsto para Austin





La FIA ratifica el reglamento deportivo clave del WRC 2027



WRC



WRC WRC 1 h



La FIA ratifica el reglamento deportivo clave del WRC 2027

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete