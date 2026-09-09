Verstappen no teme enderezar el rumbo de Red Bull: "Es fácil correr detrás del F1 más rápido"

Mientras pesaban dudas sobre su futuro, dudas alimentadas entre otras cosas por el silencio de su propio entorno, Max Verstappen finalmente —en un contexto menos favorable que en años anteriores— vinculó su futuro a Red Bull por unas temporadas más.

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El contexto menos favorable tiene que ver menos con el propio piloto y con lo que es capaz de lograr que con la competitividad de su equipo y con las oportunidades creíbles de asiento que quedaban en las escuderías punteras, es decir... ninguna. En estas condiciones, y a pesar de sus propios agravios contra la orientación tomada por el campeonato, Verstappen se resignó a continuar la aventura en la F1 y la colaboración con la marca que lo acompaña desde hace una docena de años.

Preguntado en el marco de una entrevista con la BBC sobre qué lo había llevado a esta prolongación de contrato que, durante un tiempo, no parecía tan evidente —especialmente el año pasado, en el momento del "coqueteo" con Mercedes—, el tetracampeón del mundo respondió: "Tiene que ver con sentirse bien dentro de un equipo. Es como una segunda familia para mí."

"La convicción de que podemos darle la vuelta a la situación, de que podemos construir, espero, un futuro mejor con otras personas, personas nuevas. Y al fin y al cabo, para mí, no todo es la Fórmula 1. Hay muchos proyectos que me dispongo a llevar a cabo el año que viene y en los que Red Bull también está implicado. Me siento bien aquí. Así que, para mí, es el lugar ideal."

Siempre les dije: "No se preocupen, céntrense simplemente en el coche."

Cuando se le pregunta si había hecho falta mucho esfuerzo por parte de sus responsables para convencerlo, añadió:"Siempre les dije: 'No se preocupen, céntrense simplemente en el coche.' Porque cuanto más rápido sea el coche, más fácil será tomar la decisión en cualquier caso."

"Puedo entender, por supuesto, que a veces hayan estado un poco preocupados. Pero al mismo tiempo, por mi parte, solo me preocupaba lo que estaba ocurriendo en ese momento."

"Paralelamente, estaba muy ocupado con mis actividades fuera de la Fórmula 1. Así que nunca pasé realmente mucho tiempo hablando, valorando otras opciones o intentando irme a otro sitio."

Verstappen no teme el desafío de enderezar Red Bull

Max Verstappen (Red Bull Racing) Photo de: Mark Thompson / Getty Images

La renovación de Verstappen se produjo este año en un contexto deportivo particular para la escudería Red Bull, que gestionó mal el giro de la nueva reglamentación y apenas pesa en la lucha por el título mundial. Ninguna victoria, ninguna pole, cinco podios en 13 carreras para Verstappen: es evidentemente un balance lejos de lo que han podido conocer el piloto y la escudería.

"El desafío tampoco me asusta", asegura sin embargo Verstappen."No tengo ni el deseo ni la necesidad de demostrar, al volante de otro coche, que soy capaz de ganar, o cualquier otra cosa."

No se puede ser el capitán del barco y, en cuanto hay un problema, saltar por la borda.

"Es fácil ir detrás del coche más rápido y volver a vivir eso. Pero no es mi estilo. No se puede ser el capitán del barco y, en cuanto hay un problema, saltar por la borda."

"Las cosas se han degradado un poco en comparación con los años de dominio, pero tampoco me molesta reconstruirlo todo. También es un nuevo desafío."

A pesar de estas palabras, está claro que el entorno de Verstappen tanteó el terreno y a veces dejó planear voluntariamente la incertidumbre. Preguntado sobre la seriedad de las conversaciones con Mercedes en 2025 y McLaren este año frente a tal discurso, el neerlandés declaró: "Por supuesto, uno se toma en serio cualquier conversación. Esas conversaciones se desarrollan todas con el mayor respeto. No hay nada malo en ello."

"Consideré que quedarme era, para mí, la elección correcta. Hay que seguir al corazón. Podría haberme marchado muy pronto en mi carrera en Red Bull e irme a otro sitio para intentar ganar. Si uno tiene un poco de paciencia, acaba ganando. Siento que ese es también mi enfoque hoy."