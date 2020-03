Verstappen descontento con Netflix y Drive to Survive

La segunda temporada de Drive to Survive, dedicada a la temporada 2019 de la Fórmula 1, se estrenó el 28 de febrero, con la escasa aparición de Max Verstappen; dado que esta vez la atención se centra principalmente en el descenso a los infiernos de su compañero de equipo Pierre Gasly y en el ascenso de Alexander Albon, que finalmente tomó el segundo asiento de Red Bull durante las vacaciones de verano.

Verstappen, por su parte, fue uno de los principales protagonistas de la primera temporada, donde se destacó su rivalidad con su entonces socio Daniel Ricciardo y su enfrentamiento con Esteban Ocon en Brasil. ¿Parecía entonces más intimidante, incluso arrogante, de lo que realmente era?

"El problema es que siempre te posicionan como quieren", lamentó Verstappen en el podcast ABtalks del empresario Anas Bukhash, publicado el 18 de febrero, en el que el holandés hace una referencia a la segunda temporada de Drive to Survive. "Digas lo que digas, intentan hacerte parecer imprudente, o hacerte encajar en el guión de la serie. Nunca me gustó eso. Prefiero tener una entrevista personal con la persona que quiere conocerme".

"Este programa es sobre la pasión, y tiene que ser emocionante, así que te posicionan de acuerdo a lo que es apropiado para el episodio, sea lo que sea. Para mí, no es realmente correcto. Te entrevistan, pero usan las palabras que dices en diferentes circunstancias, así que nunca está bien. Pero es un espectáculo. No creo que ese fuera mi verdadero yo".

En ese caso, ¿cómo se describiría el verdadero Verstappen? "Soy muy tranquilo y estoy muy decidido a ganar", dice el piloto de Red Bull, "Estoy dando todo lo que tengo porque es mi vida, es mi pasión. A veces puede sonar arrogante, pero estoy aquí para ganar. Eso es lo que me gusta hacer”.

“No creo que muestre mucha emoción tampoco, sólo me gusta ser yo mismo. Hablo cuando necesito hablar, y si no tengo nada que decir, no digo nada. Cada persona es diferente, cada uno funciona de manera diferente. Pero eso es lo que parece funcionar mejor para mí".

