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Fórmula 1 GP de España

Verstappen: "Necesito averiguar dónde adelantar" para ganar el GP de España de F1

Verstappen teme que la falta de oportunidades de adelantamiento en Madring obstaculice una posible lucha por la victoria el domingo.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen dice que aún necesita averiguar dónde adelantar si quiere vencer a Lando Norris y lograr la victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

Verstappen clasificó tercero en el nuevo circuito urbano de Madrid, a poco más de una décima del poleman Norris y del Mercedes de Kimi Antonelli.

Preguntado sobre si podría desafiar al McLaren por la victoria, el piloto de Red Bull se mostró escéptico, dado lo difícil que se espera que sea adelantar en Madring.

"Será duro," dijo. "Quiero decir, incluso, digamos, en el mejor de los casos, si eres más rápido, no puedes pasar. No hay curvas donde puedas pasar. Así que necesitas depender de que la gente degrade muy agresivamente.

"Las tandas largas fueron muy duras, mucha degradación [de neumáticos] para todos, así que ese probablemente será el punto clave mañana. Pero incluso con eso, todavía necesito averiguar una curva donde pasar."

Verstappen quedó bastante satisfecho con su rendimiento en la clasificación. En términos de déficit de tiempo por vuelta, esta es la vez que más cerca ha estado de la pole position desde Mónaco, donde se quedó a solo 0.043s de Antonelli.

"Estuvo bien," dijo. "No he estado mucho aquí este año entre los tres primeros, así que para mí creo que hicimos una buena clasificación.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"El coche, creo que hicimos algunas mejoras buenas, pero también, creo, desde el primer momento cuando llegamos aquí estaba en, digamos, una ventana decente. Y luego, creo que donde simplemente sufrimos un poco es siempre en ese sector final, donde no parecemos conseguir nuestro despliegue como nuestros competidores, y eso hace que, por supuesto, sea muy difícil igualarlos.

"Pero, en general, estoy bastante contento con cómo fue todo. Cada clasificación, de Q1 a Q2 y a Q3, simplemente una buena progresión. No hubo realmente cosas que, supongo, dejara sobre la mesa, sino más bien unas pocas limitaciones dentro del coche que sabemos que tenemos, además del despliegue en el sector final, donde simplemente no pareció que quizá lo hiciéramos del todo bien. Pero eso es la clasificación. Quiero decir, la carrera vuelve a ser muy diferente."

¿Podría Verstappen haber aspirado realmente a un mejor resultado, dado que lideró la Q2 por 0.160s sobre Antonelli?

"Creo que también fui uno de los únicos que usó dos juegos, así que no es realmente una comparación justa," matizó.

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