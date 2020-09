Verstappen: Dominio de Mercedes no afecta mi motivación

Después de abandonar en la carrera de apertura en Austria, Verstappen ha estado en el podio en todas las carreras posteriores, pero sólo pudo vencer a los pilotos de Mercedes en el segundo evento de Silverstone, cuando Lewis Hamilton y Valtteri Bottas tuvieron problemas con los neumáticos.

El pasado fin de semana en Spa su frustración fue obvia ya que tuvo que gestionar sus propios neumáticos, incapaz de hacer nada contra los dos Mercedes que iban delante.

Sin embargo, cuando se le preguntó si le resultaba difícil mantenerse motivado en 2020, dejó claro que no era así.

"No entiendo por qué la gente piensa que no estarías motivado", dijo. "Tienes uno de los mejores trabajos del mundo, conduces autos súper rápidos. Y yo estoy conduciendo en tercera o segunda posición, y tuve una victoria. Así que me parece increíble que la gente piense que no estarías motivado".

"Es realmente estúpido. Me encanta lo que estoy haciendo. Cada fin de semana vengo aquí y me encanta conducir el auto y quiero, por supuesto, tratar de desafiarlos, pero si no es posible me conformo con el mejor resultado posible en el auto que tengo, y entonces sigo disfrutando".

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con los comentarios de Helmut Marko, consejero de Red Bull, de que aún podía ganar el campeonato, Verstappen dijo: "Bueno, no nos rendiremos, pero soy muy realista en cuanto a que en este momento somos demasiado lentos. Necesitamos suerte para ganar carreras y recuperar algunos puntos".

"En este momento parece que todavía estamos en la lucha por el campeonato, pero en cada carrera estoy perdiendo más o menos siete puntos, así que en un momento dado será, por supuesto, muy grande, la diferencia. Como dije, siendo realista, creo que es bueno".

"Pero cada fin de semana intento, por supuesto, sacar lo mejor de ello. Quiero decir, no es que esté deprimido o algo así, pero sé realista. Creo que en Spa fuimos medio segundo más lentos en una vuelta, comparado con ellos, así que no puedes luchar contra ellos en este momento".

En cuanto a las nuevas reglas en relación a los modos de los motores, Verstappen dijo que el no tener que ajustar las configuraciones significa que tendrá menos trabajo en el habitáculo.

"Para ser sincero, sólo hace todo un poco más fácil", dijo. "No es que fuera muy difícil antes, pero te quedas en un modo en el reinicio, o para arrancar, y es un poco mejor, supongo".

"Después de la clasificación normalmente no se nos permite cambiar nada en el auto. Pero se nos permitía, por supuesto, cambiar el modo del motor".

"Así que supongo que si quieres ir en esa misma dirección, supongo que es bueno hacerlo también con el motor".

