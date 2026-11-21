Fórmula 1 Las Vegas GP
Verstappen minimiza el choque con Russell en Las Vegas y niega conocer un pacto entre pilotos
Verstappen dice que no tiene intención de perder el tiempo con el incidente con Russell durante la tercera sesión de entrenamientos de F1 en Las Vegas
Ronald Vording
Publicado: 21 nov 2026, 7:03
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Durante la última sesión de prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Max Verstappen y George Russell volvieron a cruzarse en pista. El neerlandés adelantó al piloto de Mercedes, pero luego redujo la velocidad delante de él y, según los comisarios, cambió de dirección en varias ocasiones.
Posteriormente, Russell se lanzó por el interior del tetracampeón del mundo, lo que provocó un contacto entre ambos en la curva 14. El incidente llevó a los dos rivales a comparecer ante los comisarios, quienes finalmente resolvieron la situación con una advertencia. A diferencia de una reprimenda, una advertencia no conlleva consecuencia alguna.
Cuando se le preguntó a Verstappen sobre el incidente durante la conferencia de prensa posterior a la clasificación, el neerlandés mostró poco interés en discutir el tema. Al ser cuestionado sobre qué había ocurrido, simplemente respondió: "Nada. No pasó nada".
Russell, sin embargo, lanzó posteriormente un duro ataque contra el piloto de Red Bull en el corralito de prensa. En declaraciones a Sky Sports Italia, el británico dijo, entre otras cosas:
"No voy a aceptar simplemente que alguien me perjudique de esta manera y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que hacerle frente a ese tipo".
Verstappen se mostró prácticamente inmutable. Cuando Motorsport.com le preguntó por el choque durante la sesión con los medios neerlandeses en el paddock de Las Vegas, contestó:
"Ni siquiera quiero perder mi tiempo en eso. Para mí no vale la pena en lo más mínimo".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images
Al señalarle que los comisarios habían hecho referencia en el documento de la FIA a un acuerdo de caballeros durante las vueltas de preparación —bajo el cual se espera que los pilotos mantengan sus posiciones y eviten interferir entre sí antes de iniciar una vuelta rápida—, Verstappen respondió:
"Nunca he visto un acuerdo así en mi vida".
Los comisarios también dejaron claro que le dieron poca importancia al pacto de caballeros mencionado por Russell al tomar su decisión, centrándose en cambio en las acciones de ambos pilotos:
"Los comisarios tomaron nota de estas explicaciones, pero consideraron que dichos entendimientos informales tenían una relevancia limitada para la evaluación del incidente. Las consideraciones decisivas fueron los movimientos reales de ambos autos y sus posiciones relativas".
Resulta especialmente llamativo que ambos pilotos compartirán la primera fila de la parrilla en Las Vegas la noche del sábado tras la penalización en parrilla de Kimi Antonelli, pero Verstappen insiste en que el roce no le ha dado ninguna motivación extra para mantener a Russell detrás:
"No, definitivamente no es de ahí de donde saco mi motivación".
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