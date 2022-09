Verstappen: "Hay que centrarse mucho más en el odio que hay en redes"

El pasado fin de semana, Verstappen consiguió su 30ª victoria en la Fórmula 1 gracias a una buena estrategia con los neumáticos que le permitió superar a Lewis Hamilton en la última reanudación tras el coche de seguridad provocado por Valtteri Bottas. Sin embargo, el desencadenante de esa situación fue el periodo de Virtual Safety Car que generó el piloto del equipo hermano de Red Bull, Yuki Tsunoda, quien se detuvo hasta dos veces en mitad de la pista por problemas con sus ruedas.

El japonés se paró al detectar un posible error en la parada de su escudería, pero desde el muro de AlphaTauri le indicaron que todo estaba correcto. El nipón, en ese momento, ya se había quitado los cinturones, por lo que tuvo que regresar al pitlane para que los mecánicos los abrochasen, y aprovecharon para cambiar de nuevo los compuestos.

Al salir, Tsunoda volvió a repetir que había algo extraño en su monoplaza, por lo que estacionó en una de las escapatorias haciendo que se desplegara el coche de seguridad virtual que permitió a Verstappen realizar una parada extra. El neerlandés, finalmente, venció en Zandvoort con esa ayuda, lo que despertó las conspiraciones sobre una posible estrategia de Red Bull con su equipo menor.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia, el vigente campeón del mundo quiso hablar sobre el tema para desmentir cualquier tipo de teoría, y se mostró de acuerdo en la decisión de su equipo en salir a apoyar a su directora de estrategia, Hannah Schmitz, por las acusaciones que aparecieron en las redes sociales.

"Me alegro de que hayan sacado un comunicado, como hemos hecho con muchas otras cosas", dijo Verstappen. "Lo que ha sucedido, obviamente, no es correcto, a fin de cuentas, esas cosas no deberían ocurrir".

"El hecho de que lo pienses es una locura. ¿Por qué crees que algo así pasa en este deporte? Y que los miembros del equipo también sean objeto de odio es ir demasiado lejos para mí", respondió el neerlandés a Motorsport.com. "No me cabe en la cabeza que alguien haga algo así".

"Esto es lo que se consigue cuando se deja todo abierto en las redes sociales. Cualquiera puede decir lo que quiera, en mi opinión, hay que centrarse mucho más en la lucha contra el odio", aseguró el líder del mundial. "Las empresas hacen algo, pero no lo suficiente, la gente simplemente sigue con otra cuenta, y aunque bloqueen tu dirección IP, esos individuos seguirán encontrando la manera".

"Así que tiene haber otra solución", continuó. "Las redes sociales son cada vez más grandes y eso es genial, pero también tiene aspectos negativo. No importa de qué equipo se trate, es simplemente ridículo".

Verstappen mostró su apoyo a los miembros de su escudería, con la que va a por el récord de trece victorias en una sola temporada de Sebastian Vettel y Michael Schumacher, y no se olvida de lo que ocurrió: "Por otro lado, claro que sabemos lo que hacemos, y eso es lo más importante. Estamos contentos de haber ganado en Zandvoort, y no importa lo que la gente diga en las redes sociales, pero no debería ocurrir".

"Tenemos que hacer hincapié en ello para que, con suerte, dentro de unos años no vuelva a ocurrir", dijo el neerlandés antes de defender a su directora de estrategia. "Hannah [Schmitz] es una mujer fuerte y sabe lo que hace, no está aquí este fin de semana, pero no hace falta que hablemos del tema. De hecho, no deberíamos prestarle demasiada atención, porque esta gente no se lo merece".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!