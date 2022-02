Verstappen, el mejor piloto internacional del año 2021 por Autosport

Max Verstappen acabó con el dominio de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 al arrebatarle la corona en el dramático final del Gran Premio de Abu Dhabi. La estrella de Red Bull consiguió 10 victorias y 10 poles en su camino hacia su primer título de F1.

Los lectores de Autosport votaron a Verstappen como el mejor piloto de carreras de 2021, por delante de su principal rival, Hamilton, el campeón de la IndyCar, Alex Palou, y el ganador del título de la Fórmula E, Nyck de Vries.

La victoria de Verstappen se anunció el 6 de febrero en los Premios Autosport, que volvieron a celebrarse en un evento en vivo en Grosvenor House en Park Lane después de una edición virtual de 2020 por la pandemia.

El premio, que se celebra desde 1982, está abierto a los pilotos profesionales que compiten a nivel internacional. Verstappen es el primer piloto holandés que lo obtiene.

Entre los anteriores ganadores se encuentran los campeones del mundo de F1 Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen y Sebastian Vettel, mientras que los pilotos británicos en la lista de honor son Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button y Hamilton.

2021 drivers champion Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium with a Dutch flag

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images