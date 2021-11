Verstappen, sobre la maniobra con Hamilton: "Los dos frenamos tarde"

Verstappen y Hamilton volvieron a protagonizar un intenso duelo por la victoria este domingo en el circuito de Interlagos, donde el ganador resultó el piloto de Mercedes luego de adelantar al de Red Bull Racing por el liderato en la vuelta 59 de las 71 previstas.

Sin embargo, antes de eso, en el giro 48, Hamilton logró emparejar la línea de Verstappen en el camino a la curva 4, llegando incluso a ponerse ligeramente por delante yendo por la trazada exterior, pero finalmente ambos terminaron yéndose anchos a la salida de la curva y Verstappen sostuvo el primer puesto en ese momento.

Rápidamente Dirección de Carrera informó que había tomado nota del incidente, pero cinco vueltas más tarde indicó que no era necesario llevar a cabo una investigación, a lo que Hamilton respondió irónicamente por la radio diciendo: "Por supuesto, por supuesto".

Preguntado por ese momento particular del gran premio, Verstappen cree que lo sucedido fue producto de una lucha intensa entre ambos y que no hubo nada malo.

"Los dos hemos frenado tarde en la curva para intentar conseguir la posición. Creo que fue justo", aseguró en Sky Sports.

En cuanto a la carrera en sí y la derrota frente a Mercedes luego de haber obtenido dos triunfos consecutivos en Estados Unidos y México, Verstappen dijo no estar "demasiado decepcionado".

"Por supuesto que lo he intentado todo, pero está claro que nos faltaba un poco de ritmo, sobre todo en un circuito como éste, en el que el desgaste de los neumáticos es muy elevado y hay que utilizarlos un poco más para mantenerlos detrás (a los Mercedes). Al final no ha funcionado y no estoy demasiado decepcionado porque creo que es un resultado bastante realista, pero al menos nos hemos divertido luchando ahí fuera", comentó.

La temporada de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con un escenario nuevo para la categoría, el circuito de Doha, en Qatar, y luego vendrá el callejero a estrenar de Arabia Saudita y el final en el conocido circuito de Yas Marina de Abu Dhabi, aunque para este año presenta algunos cambios.

Verstappen piensa que es difícil saber qué sucederá en estas pistas en medio de una temporada que ha ido fluctuando de un lado a otro entre Red Bull Racing y Mercedes.

"Creo que es un gran interrogante para todos, así que tendremos que esperar y ver. El fin de semana pasado estuvimos muy contentos en México y ahora es al revés y ha sido un poco así durante toda la temporada así que vamos a ver qué pasa", indicó.

Consultado si es posible esperar nuevos elementos en el RB16B para las próximas citas, Verstappen respondió que eso no es posible: "No hay piezas nuevas, así que trataremos de hacer lo mejor con lo que tenemos", finalizó.

