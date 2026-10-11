El significado del podio de Verstappen y Lambiase en Singapur ante su inminente adiós

Todavía había dos carreras del calendario actual de Formula 1 que faltaban en la lista de victorias de Max Verstappen: el Madring y el circuito de Marina Bay. Dado que la F1 visitó por primera vez este año el circuito urbano de Madrid, es comprensible, pero Singapur había demostrado ser el talón de Aquiles del holandés.

Pero ahora, en 2026, Verstappen dominó en Singapur, logrando dos poles y dos victorias durante el fin de semana al sprint. El domingo, la atención principal estaba en la salida – un gran quebradero de cabeza para Red Bull este año – aunque Verstappen logró mantener su posición esta vez.

“La salida era crítica, y fue lo suficientemente buena. De nuevo, algo no estuvo particularmente bien en la salida, así que necesito entender qué salió mal ahí”, reveló Verstappen.

Más de la F1 : Fórmula 1 “Este motor es ridículo”: La explosiva crítica de Alonso a Honda al perseguir a Checo Pérez

“Antes de soltar el embrague, no se sentía bien. Luego tuvimos unas cuantas vueltas con algunos problemas de despliegue de energía, así que fue ahí donde Charles casi me alcanzó en la curva 7. Una vez que resolvimos los problemas de despliegue, todo fue bien.”

Según Verstappen, esos problemas en la salida fueron diferentes de los que había experimentado en las últimas semanas. En aquellas ocasiones, las cosas habían salido mal cuando soltaba el embrague, pero esta vez el problema ya había surgido en una fase anterior.

“Necesito entender qué pasó con el motor incluso antes de soltar el embrague, porque creo que eso perjudicó mi salida. De nuevo no fue fantástica, se puede decir eso.”

Después, Verstappen frenó tarde por la línea exterior y también logró sobrevivir a los problemas de despliegue de energía. Eso significó que la amenaza de sus rivales había pasado, aunque el neerlandés aún tuvo que lidiar con otro inconveniente durante el resto de la carrera: su radio no funcionaba correctamente.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

El cuatro veces campeón del mundo todavía podía oír al equipo, pero sus respuestas eran ininteligibles.

“¡Quizá 'GP' estaba contento de que no funcionara!” bromeó Verstappen en la rueda de prensa posterior a la carrera.

“Realmente no podía decir nada. En un momento intentó preguntarme algunas cosas en clave, y creo que entendió bien lo que quería decir o lo que no quería. Pero nunca es agradable. Ya he tenido dificultades con mi radio durante toda la temporada, y este fin de semana ha sido particularmente malo.”

Eso significó que Lambiase tuvo que ponerse creativo para obtener la opinión de Verstappen. En las últimas fases de la carrera, pidió al neerlandés que permaneciera en silencio si quería hacer otra parada en boxes en caso de coche de seguridad, y que pulsara el botón de la radio si prefería mantener la posición en pista.

El jefe de equipo Laurent Mekies aclaró que estos problemas de radio estaban completamente del lado de Red Bull y no estaban relacionados con ningún problema técnico más amplio en Singapur.

“No creo que sean las circunstancias, no, creo que es cosa nuestra”, dijo Mekies el domingo por la noche.

“No fue el mismo problema que en los Libres 1, pero fue un poco doloroso. Estos coches son complicados y hay una enorme cantidad de diálogo que debe producirse entre los pilotos y los ingenieros. Pero, como han visto, GP encontró sus formas de comunicarse con Verstappen y viceversa cuando importaba.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Por supuesto, es algo que nos tomamos en serio como todo lo demás. Y estoy seguro de que volveremos con una solución sólida para ello, porque podría costarte un tiempo decisivo en momentos cruciales.”

Hart sustituirá a Lambiase como ingeniero de carrera de Verstappen en Austin

Como recompensa por todos sus esfuerzos, Red Bull envió a Lambiase al podio junto a Verstappen, lo que también fue una sorpresa para el cuatro veces campeón del mundo.

“Sí, no me lo esperaba. Recuerdo que el año pasado en Vegas me dijo: "Esta podría ser la última vez que subo al podio." Le dije: "No digas tonterías, vamos a ganar mucho más." ¡Pero supongo que casi me puse la mala suerte a mí mismo ahí!” se rio Verstappen.

Lee también: Fórmula 1 Ganadores y perdedores del Gran Premio de Singapur de F1 2026

“Fue simplemente muy bonito que lo enviaran allí arriba. Todos sabemos que se va, pero creo que fue muy especial compartir el podio en una pista en la que no habíamos ganado juntos. Así que sí, muy bonito verlo allí arriba.”

Al mismo tiempo, Red Bull está planificando la transición hacia el futuro ingeniero de carrera de Verstappen, Tom Hart. Inicialmente estaba previsto que se uniera a Williams como ingeniero de carrera de Alexander Albon, pero cuando Verstappen hizo saber internamente su preferencia para el sucesor de Lambiase, Red Bull hizo todo lo posible para revertir ese movimiento y retener a Hart, con éxito.

Todavía no hay una fecha oficial para cuándo Hart tomará el relevo de Lambiase de forma permanente, aunque Red Bull está en conversaciones con McLaren sobre la fecha de inicio de Lambiase y su periodo de descanso obligado. El momento de la transición depende en parte de esos acuerdos, con 2027 emergiendo teóricamente como un resultado lógico.

Antes de que eso suceda, Hart y Verstappen ya tendrán varios fines de semana de carrera para familiarizarse más con trabajar juntos. Red Bull ha confirmado a Motorsport.com que Hart ejercerá como ingeniero de carrera de Verstappen en Austin, Brasil y Las Vegas, sustituyendo a Lambiase en ese papel.

El equipo añadió que Lambiase seguirá estando presente en el circuito durante esos fines de semana, desempeñando sus funciones como Head of Racing.