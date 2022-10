Cómo vivió Verstappen la confusión tras el GP de Japón de F1

Verstappen consiguió su segunda corona de F1 en circunstancias extrañas el domingo, ya que recién supo que era campeón del mundo durante su entrevista en el parque cerrado.

La FIA sancionó a Charles Leclerc, de Ferrari, con cinco segundos de penalización por obtener una ventaja al salirse de la pista en su batalla de la última vuelta con Sergio Pérez.

Al hacer caer a Leclerc de la segunda a la tercera posición, Verstappen obtuvo una ganancia de 10 puntos sobre el monegascp después de que se otorgaran los puntos completos a pesar de haber alcanzado apenas el 50% de la distancia de la carrera.

Verstappen celebró con sus mecánicos en el parque cerrado después de saber que era campeón, pero luego se le pudo escuchar en la sala previa al podio diciendo que no creía que lo había ganado.

"Durante la carrera, no tenía ni idea de lo que iban a decidir con los puntos", repasó Verstappen.

"El objetivo principal era ganar la carrera, pero una vez que crucé la línea, estaba como OK, fue una carrera increíble, buenos puntos de nuevo, pero no campeón del mundo todavía".

"Cuando hice mi entrevista después de la carrera, de repente mis mecánicos empezaron a celebrar, y yo me dije, ¿qué está pasando? Y entonces me di cuenta de que 'Checo' era segundo en lugar de Charles, pero todavía no sabía si eran puntos completos o medios puntos o lo que fuera, el 75%, no sé cómo se hace".

"Pero luego lees el reglamento y (el delegado de prensa de la FIA) se acercó a mí y me dijo que yo era el campeón del mundo. Así que lo celebramos, y entonces la gente me dijo que no, que se seguía sin saber nada. Yo decía, eso es un poco raro".

"Pero al final, teníamos suficientes puntos, ¡así que volvimos a ser campeones del mundo!"

Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra su segundo campeonato del mundo. Photo by: Red Bull Content Pool

La confusión sobre el reglamento llegó tras la reescritura de la FIA a raíz del Gran Premio de Bélgica del año pasado, que otorgó la mitad de los puntos a pesar de haber completado sólo dos vueltas detrás del coche de seguridad.

Como el reglamento para la reducción de puntos sólo se refiere a las carreras que no se pueden reanudar, el hecho de que el Gran Premio de Japón alcanzara su límite de tiempo de tres horas a pesar de dar sólo 28 de las 53 vueltas previstas significaba que se podían conceder los puntos completos.

"Para ser honesto, no me importa que haya sido un poco confuso", dijo Verstappen.

"En realidad lo encuentro bastante divertido, porque al final del día, no va a cambiar el resultado".

"Cuando crucé la línea, de todos modos no era suficiente, incluso si se dieran todos los puntos. En ese escenario, no habría cambiado nada".

Varias figuras de equipos de F1, incluido el director del equipo Red Bull de Verstappen, Christian Horner, han sugerido que las reglas pueden necesitar una revisión en el futuro.

Verstappen dijo que había "situaciones realmente complejas" relacionadas con la suspensión y reanudación de las carreras, y consideró que debía haber un equilibrio en lo que respecta al reglamento.

"Es la diferencia entre si terminas una carrera o la carrera recibe una bandera roja al principio, y entonces no puedes continuar", dijo Verstappen.

"Por supuesto que hay una diferencia entre ambos. Creo que si no escribes suficientes reglas, no es bueno. Si escribes demasiadas reglas, tampoco es bueno.

"Creo que siempre es difícil encontrar un punto medio".

