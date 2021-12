Villeneuve: "Lo de Yeda fue una carrera de karts de alquiler"

El canadiense también ha cuestionado que la categoría se esté convirtiendo en un "espectáculo de Hollywood".

Villeneuve, quien protagonizó una caliente batalla por el campeonato del mundo de 1997 con Michael Schumacher, cuestionó muchos de los acontecimientos que se desarrollaron durante la polémica carrera nocturna de Yeda.

"No era F1, era (una carrera de) karting de alquiler", dijo Villeneuve a Motorsport.com. "Todo estuvo mal. Así que no estoy seguro de qué decir".

"Y es difícil mantenerse neutral, es difícil dar un comentario sobre lo que pasó cada vez y ser percibido como neutral. Siempre se percibirá que tomas partido, y ahí es cuando se vuelve demasiado".

"¿Queremos deporte y una buena F1? ¿O sólo queremos un espectáculo de Hollywood? Si quieres un espectáculo de Hollywood, lo de hoy ha sido increíble. Pero, ¿es eso lo que significa la F1?"

"No lo sé. Quiero decir, creo que hoy Frank (Williams) se habría revuelto en su tumba, viendo esta carrera".

"Y cuando ves a los directores de equipo, todo el mundo está gritando, y presionando incluso a los comisarios y demás, eso se vuelve ridículo. Realmente se ha convertido en algo ridículo".

"Fue genial para los aficionados. Así que probablemente aumentará la audiencia. Lo que es genial para la F1. Pero estamos empezando a alejarnos del deporte, eso es todo. Así que en última instancia, depende de si eres un purista o no".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Lewis Hamilton, Mercedes W12, batallan al frente en Yeda. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Respecto a la colisión que se produjo cuando Verstappen frenó para dejar pasar a su rival, Villeneuve dijo que el DRS fue en parte la razón del choque.

"Alguien frena delante de ti, tú lo adelantas. El problema son esas estúpidas líneas de DRS. Y Lewis no quería cruzar el DRS por delante de Max".

"Sabía que Max lo estaba dejando pasar. Simplemente no quería que Max tuviera el DRS para la siguiente recta, porque Max lo habría adelantado, así que ambos se hicieron los tontos ahí".

Villeneuve también cuestionó la discusión por radio entre el director de carrera, Michael Masi, y los equipos Mercedes y Red Bull sobre las posiciones de la parrilla para la reanudación.

"¿Se hizo un trato? Nunca he oído hablar de eso. No está en el reglamento. Eso, simplemente no lo entendí".

Villeneuve, que fue golpeado por Schumacher en el final de Jerez de 1997 pero se mantuvo en la pista para ganar el título, espera un fin de semana más tranquilo en el GP de Abu Dhabi.

"Es una pista de Red Bull. Pero con el motor que tiene Lewis, todos los circuitos son de Lewis ahora. Sólo espero que tengamos una carrera limpia".

"Y que gane el mejor, y no algo como lo de hoy, no Hollywood, al menos no en la última carrera. Ya tenemos nuestros éxitos de Hollywood este año".