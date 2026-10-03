La primera fila de Verstappen y Hamilton en Sepang genera gran expectativa entre los fans de la F1

Max Verstappen y Lewis Hamilton compartirán la primera fila para el Gran Premio de Bahréin 2026 en Malasia, preparando una salida de carrera que tiene a los aficionados emocionados por ver reavivarse su antigua rivalidad.

Verstappen consiguió la pole position para la carrera en el Sepang International Circuit, superando a Hamilton por 0.298 segundos. Completando los cinco primeros en la clasificación estuvieron Isack Hadjar, de Red Bull, Kimi Antonelli, de Mercedes, y Charles Leclerc, de Ferrari. Sin embargo, Hadjar recibirá una penalización de cinco puestos en la parrilla.

Las reacciones de los aficionados en línea han calificado la inminente carrera hacia la curva 1 como "cine absoluto" e "igual que en los viejos tiempos".

"Todos vamos a despertarnos mañana y descubrir que todavía es 2017 y que los últimos 9 años fueron solo un sueño", comentó un aficionado en Reddit, mientras otro añadió: "Cine absoluto cada vez que sucede".

"Max y Hamilton en la primera fila en Sepang. Volviendo atrás los años", publicó otra persona.

Otro comentario decía: "Verstappen y Hamilton mostrando a todos por qué son los OG".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Otros comentarios incluyeron: "No hay combinación de pilotos en el primer y segundo puesto de la parrilla que genere tanta expectación y ansiedad por la carrera como Max y Lewis. Espero un carrerón mañana si el Ferrari puede mantener el ritmo", y "Fantástica conducción de Max y Lewis. Recuerdos de la temporada 2021. Las mejoras de RBR claramente funcionaron, ya que ambos pilotos de RBR entraron en el top 3, aunque Hadjar recibirá la penalización".

Curiosamente, Hamilton ha salido desde la primera fila en las últimas cinco visitas a Sepang, y la última vez que el siete veces campeón compartió la primera fila con Verstappen fue en el Gran Premio de Hungría de 2023.

Verstappen describió la pole position, que es la primera de su temporada 2026, como "fantástica".

"Hemos estado intentando conseguir la pole durante muchos grandes premios", explicó el tetracampeón después de la clasificación. "A veces un poco más cerca que otras, pero conseguirla por fin, desde donde empezamos la temporada, es bastante increíble.

"Estoy contento con el día de hoy y, por supuesto, voy a intentar ganar mañana. Cuando sales primero, ese es el objetivo."