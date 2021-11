Montoya: Verstappen no tuvo intención de doblar en la curva 4

Los comisarios de la FIA escucharán este jueves nuevas pruebas por parte de Mercedes sobre el incidente entre Verstappen y Hamilton en la vuelta 48 y la curva 4 para juzgar si es necesario investigarlo después de que el mismo no fuera remitido a una investigación de los comisarios durante el Gran Premio de Brasil.

Mercedes solicitó el derecho a revisar el incidente después de que salieran a la luz nuevas pruebas, principalmente las imágenes de la cámara frontal del monoplaza de Verstappen que se publicaron el martes después de la carrera.

Dadas las colisiones que ya han tenido los rivales por el título de F1 a lo largo de esta temporada, Mercedes se sorprendió de que el incidente no se considerara digno de una investigación, mientras que el director de carrera de la FIA, Michael Masi, reveló después de la competencia que las imágenes a bordo de Verstappen no se revisaron antes de descartar una investigación.

Inmediatamente después de la carrera, Verstappen dijo que sus neumáticos desgastados fueron la razón por la que se salió en la curva 4.

Hablando sobre el incidente en This Week with Will Buxton de Motorsport.tv, Montoya consideró que Verstappen tuvo en cuenta las implicaciones de la lucha por el título de la F1, sabiendo que Hamilton necesitaba terminar por delante de él para fortalecer sus esperanzas en el campeonato, y que no iba a tomar la curva debido a lo tarde que frenó al luchar con Hamilton.

"Mi opinión honesta, la forma en que creo que Max lo ve es: si chocan él gana puntos", dijo Montoya. "Mientras Lewis no termine por delante de él, estará en mejor situación para el campeonato".

"Lewis estaba al lado de él y lo superó en la zona de frenado. No había forma de que, con lo tarde que frenó, pueda hacer a la curva. No creo que tuviera mucha intención de tomar la curva".

"No tengo nada contra Max. De hecho, me gusta mucho Max y Red Bull, y han hecho un trabajo increíble para llevar la lucha a Mercedes. Pero creo que se están sorprendiendo de lo bien que está Mercedes".

Montoya también consideró la inconsistencia de la FIA sobre los incidentes en pista, señalando las sanciones impuestas a Lando Norris y Sergio Pérez (dos veces) durante el GP de Austria a principios de esta temporada.

"En Austria, cuando la gente iba de lado a lado y el tipo del exterior no tenía suficiente espacio en la curva, porque había grava, fue sancionado, el tipo del interior. Y aquí ese tipo lo sacó completamente de la pista. ¿Cómo lo justificas?".

Montoya agregó: "¿Por qué Max se sale con la suya y otros no? Quiero decir, ¿aplican las reglas de la misma manera para todos? ¿O es que a Max se le trata de forma diferente porque es joven o como quieras llamarlo? Voy a poner otro nombre. Si (Nikita) Mazepin hiciera eso, ¿se le sancionaría entonces?".

Aunque cree que se habría esperado una investigación por el incidente, Montoya también piensa que Verstappen estaba en su derecho de defender su liderato frente a Hamilton.

"¡Cuando lo he hecho, me he metido en problemas por ello!" dijo Montoya. "¿Hizo Max lo correcto al defenderlo? Sí. Max hizo lo correcto al defender la situación y la posición".

"Era tener el duelo o dejarle ganar la carrera, al final del día todavía ganó la carrera. ¿Pero estaba en condiciones de ir tan lejos en la zona de frenado? Creo que esperaba que Lewis girara y, en el peor de los casos, que Lewis no terminara la carrera y él la terminara. Porque Lewis está por fuera. Así que Lewis tenía mucho que perder".

"Creo que Lewis fue muy inteligente al no intentar doblar, porque Max iba por el choque. Fue un poco como lo de Silverstone. Sí, es una curva mucho más lenta, pero el precedente era más o menos lo mismo. Perdió el vértice. Mira cómo criticaron a Lewis por el accidente en Silverstone, una curva muy rápida, porque se saltó el vértice. Max ni siquiera intentó tomar la curva".