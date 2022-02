Verstappen y Hamilton, agresivos porque no han vivido un choque fuerte

La temporada 2021 de Fórmula 1 ha sido testigo de un reñido duelo por el título mundial entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, en el que ambos contendientes pasaron parte de su tiempo en la lucha rueda a rueda y, no siempre, cediendo terreno llegando a la colisión como en el Reino Unido y Monza.

Veinte años después de su retirada, el bicampeón del mundo Mika Häkkinen no pierde de vista la categoría reina del automovilismo. Aunque entiende que Verstappen y Hamilton tengan un planteamiento agresivo eso es algo contrario a su mentalidad, consecuencia de su grave accidente que tuvo en Adelaida en 1995, en el que sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia interna, entre otras cosas, por lo que estuvo hospitalizado dos meses, una situación que ni el neerlandés o el británico han experimentado.

"Hoy en día, los coches de Fórmula 1 son extremadamente seguros, y esa seguridad para la que están diseñados los coches y los circuitos da a los pilotos una confianza extra para asumir esos riesgos, y eso plantea el debate", dijo Häkkinen, que es miembro de la Academia Mundial del Deporte Laureus.

"Es realmente complicado opinar cuando estás sentado en un sofá, cuando estás en el Gran Premio y lo ves desde el Paddock Club o en el paddock, no sentado en el coche, no teniendo esa presión en la que sabes que cada punto cuenta al final de la temporada y tienes que tomar esos riesgos".

"¿Pero sería mí estilo hacer las cosas que hicieron esos dos pilotos? La verdad es que no. No es mi estilo y la razón por la que no es mi estilo es porque tuve un accidente muy grave hace muchos años en la Fórmula 1, pasé mucho tiempo en el hospital y sé el dolor que supone cuando va mal”.

El finlandés señaló que la falta de una experiencia amarga de este tipo hace que tanto Hamilton como Verstappen arriesguen más de lo que él haría.

“Conozco ese dolor. Estos dos pilotos no lo saben, por lo que toman riesgos, enormes riesgos, y confían mucho en la seguridad del coche y del circuito. Por eso lo hacen. Pero al mismo tiempo, te diré que es un espectáculo, a los aficionados les encanta. Se vuelven locos".

Mika Häkkinen

Verstappen ganó su primer título en una temporada impresionante en la que terminó entre los dos primeros 18 veces en 22 carreras, y según Häkkinen, todavía puede mejorar, aunque no será fácil.

"Por supuesto, si Max se mantiene fuera de los problemas, evita los accidentes, se mantiene sano, esa es la única manera de mejorar continuamente su rendimiento. Pero, la mente humana es algo que no podemos controlar y cada uno es diferente, así que depende de nosotros lo que queramos conseguir mañana en la vida."

Queda por ver si Hamilton será benévolo con Verstappen en 2022, ya que el año pasado perdió el campeonato por una decisión cuestionable y discutida de la dirección de carrera sobre el procedimiento de reinicio tras la intervención del coche de seguridad por el accidente de Nicholas Latiffi. Casi dos meses después del Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto de Mercedes aún no ha hablado públicamente sobre su futuro, y la duda persiste.

"Lewis ha tenido una aventura realmente larga en la Fórmula 1", comentó Häkkinen. "Hay muchas cosas que tiene que considerar para continuar. Lewis tiene la confianza ahora, y en el transcurso de este viaje ha ganado constantemente, ha estado en el escalón más alto del podio. Todo el mundo le ha mirado y ha dicho: 'Vaya, eres genial' y eso lo lleva a decirse a sí mismo que tiene que seguir así. ¿Qué se irá ahora y no va a continuar la carrera? Bueno, nunca se sabe lo que un piloto está planeando para el futuro".

"Pero volver a la Fórmula 1 y seguir compitiendo este año, sería muy interesante para Lewis, porque todos sabemos que el reglamento de la Fórmula 1 ha cambiado enormemente, lo que significa que los diseñadores tienen que crear coches completamente nuevos desde cero. Va a ser un coche nuevo, y es posible que los diseñadores no diseñen un coche óptimo. Pero si eso le ocurre a Lewis, si no tiene un coche óptimo, va a ser muy difícil de aceptar”.

“Cuando estás en la cima de la montaña y estás ganando todo el tiempo, si tienes que empezar a subir la montaña de nuevo porque no tienes el mejor coche, entonces tienes que lidiar con tus emociones y eso será muy difícil, así que existen muchas interrogantes. No sabemos si va a volver a competir, pero esperemos que lo haga".