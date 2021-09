Verstappen ve como "una reacción natural" si hay abucheos a Hamilton

Si el Gran Premio de Países Bajos logró volver al calendario de la Fórmula 1 35 años después (en un principio iba a ser en 2020 antes de que la pandemia obligara a retrasar un año el regreso) es sin duda por la influencia de Max Verstappen.

El #33 de Red Bull ha provocado en su país un fervor por la F1 innegable, y en cada circuito europeo se ven multitudes de fans vestidos de naranja (el color histórico de Holanda).

Ahora, la F1 llega a Zandvoort, donde Verstappen jugará como local. Y, metido de lleno en una lucha con Lewis Hamilton por el mundial, se espera que su afición silbe a su rival.

Cuando le preguntaron por ello este jueves, Verstappen aclaró que no lo apoya, pero lo ve normal: "Creo que es una reacción natural cuando apoyas a alguien y hay un campeonato entre dos personas o dos equipos y está entre ellos el que apoyas".

"Por supuesto que no lo apruebo, como tampoco apruebo que suceda en el fútbol. Pero algo así simplemente sucede y, al final, depende del rival no preocuparse por eso".

Verstappen considera que es tarea de los deportistas no dejarse influir por ello: "Lo mismo ocurre con los jugadores en un campo de fútbol. Tampoco deberían preocuparse por esas cosas, porque saben que se trata solo de una cosa y esa cosa es rendir en el campo. Todas las demás cosas no deberían interponerse en su rendimiento. Y creo que Lewis también ha indicado eso, que no le molesta. Y eso es lo más importante, ¿no?".

En la rueda de prensa, con mayoría de periodistas británicos, se le sugirió a Verstappen si sentía que tuviera que mandar un mensaje de paz a su afición. El joven piloto, al que abuchearon en Silverstone los aficionados de Hamilton, volvió a recurrir al fútbol como ejemplo.

"Bueno, yo lo veo así: cuando vas a un partido de fútbol, ​​cuando juegas en casa, el otro rival será abucheado en algún momento. Y no le corresponde al club local abrir los altavoces y decir 'chicos, no pueden abuchear', porque obviamente será así. También en el fútbol son muy apasionados y apoyan a su equipo local".

Verstappen no cree que tenga que decir nada a sus aficionados y da por hecho que algunos abuchearán a Hamilton desde la grada.

"No creo que me corresponda a mí decirles que no pueden abuchear, porque yo no soy ellos y tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo yo", continuó.

"Estoy bastante seguro de que la mayoría de ellos están aquí solo para disfrutar de un gran fin de semana, para ver carreras de coches. Por supuesto, algunos abuchearán, pero no puedo decidir por ellos. Puedo decirles que no lo hagan, pero ¿crees que realmente me van a escuchar? Así que solo espero que tengan un buen fin de semana".

A Hamilton también se le preguntó por el asunto, y aseguró que no le afecta, y que de hecho le motiva. Además, Hamilton dejó una frase con la que seguramente ni Max ni el resto de la F1 que no sean de Gran Bretaña estén de acuerdo...