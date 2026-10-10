Verstappen repite la dosis y gana la pole para el GP de Singapur, Colapinto 15° y Sergio Pérez 19°

Max Verstappen volvió a sacar el talento del viernes por la noche y, ahora, se apuntó la pole position para la carrera que más importa, la del domingo, superando a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Franco Colapinto fue eliminado en la Q2 tras un contacto con el muro, mientras que Sergio Pérez en la Q1. El argentino partirá 15 y el mexicano en 19 por la sanción a George Russell.

Q1

La primera ronda de eliminación tuvo a Lewis Hamilton como el protagonista llevando a su Ferrari a la primera plaza con un cronómetro de 1m32.680s superando a Charles Leclerc por 0.094s con Lando Norris y Oscar Piastri en tercero y cuarto por delante de un sorprendente Audi de Nico Hulkenberg.

Franco Colapinto logró su pase a la Q2 en la última vuelta saliendo de la ronda de eliminación.

Sergio Pérez quedó eliminado en la posición 20, tal como el día anterior para la carrera sprint y, de nuevo, por delante de su compañero en Cadillac, Vallteri Bottas.

Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll e Isack Hadjar, que tuvo problemas mecánicos y no rodó, ocuparon de las posiciones 17, 18, 19 y 22 respectivamente.

La parrilla de salida: Fórmula 1 La parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Q2

Hamilton repitió la dosis y se colocó en la cima con un tiempo de 1m31.529s superando por 0.110s a Verstappen seguido por Norris, Leclerc, Antonelli y George Russell en sexto, con hasta seis décimas de diferencia.

El argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la posición 16 luego de sufrir un contacto en su último intento en la parte final del circuito con sus neumáticos derechos rozando el muro, esto consecuencia de una pérdida de equilibrio.

Nico Hulkenberg se colocó 11 seguido por Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz y Gabriel Bortoleto.

Q3

En el momento definitivo, Max Verstappen apretó el acelerador en el primer intento de la ronda final para colocarse en la cima con un registro de 1m31.373s superando por 0.123s a Hamilton, quien había sido el más veloz en la Q1 y la Q2. Andrea Kimi Antonelli colocó el primer giro en tercero a 0.189s del puntero.

Charles Leclerc y Lando Norris cerraron el top cinco hasta ese momento con Russell, Piastri, Liam Lawson, Pierre Gasly y Arvid Lindblad cerrando los 10 primeros.

En el segundo intento, Verstappen no tuvo que hacer ningún nuevo intento y se llevó la pole. Leclerc logró mejorar para superar a Hamilton colocándose a 0.054s del cuatro veces campeón del mundo.

Antonelli quedó en cuarto puesto a 0.189s de Verstappen con Norris en quinto.

George Russell se ubicó sexto, pero por su sanción de motor pasará al fondo de la parrilla. Esto elevó a Piastri al sexto seguido por Pierre Gasly, Lawson y Lindblad con Hulkenberg ascendiendo al top 10.