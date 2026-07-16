Cuando Max Verstappen tomó asiento en el sofá rojo para la rueda de prensa oficial de la FIA del jueves por la tarde, quedó claro de inmediato en qué giraría en gran medida la siguiente media hora.

Esa misma mañana, Verstappen había anunciado una colaboración con Dries Van Langendonck, piloto de la canteraMcLaren, pero la mayoría de los asistentes estaban interesados en otra cosa: el propio futuro de Verstappen y los rumores que le vinculaban con McLaren.

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Esos rumores sobre , en esencia, no son nada nuevo. Pero han cobrado más fuerza en las redes sociales desde Silverstone, en gran parte debido a lo que se ha dado en llamar "tuits ambiguos". En un caso concreto, para los conocedores del tema quedó claro desde el principio que la publicación se refería al fichaje de Scott Dixon por Arrow McLaren en la IndyCar, aunque aun así consiguió despistar a muchos aficionados.

En cuanto a los rumores sobre en la F1, McLaren tampoco ha negado nunca haber mantenido conversaciones con Verstappen, lo que ha permitido que la historia siga cociéndose a fuego lento en segundo plano. La jornada de prensa en Spa no hizo nada para cambiar eso, sobre todo porque el propio Verstappen no tenía intención alguna de poner fin a las especulaciones.

Había decidido no decir nada al respecto, algo que quedó patente en cuanto el presentador de F1 Tom Clarkson intentó sacar el tema durante la parte inicial de la rueda de prensa de la FIA.

Pregunta: Hablemos de temas ajenos a la pista. Ha habido aún más especulaciones sobre tu futuro en los últimos días, en las últimas semanas. ¿Hay alguna novedad que puedas contarnos?

Verstappen: No.

Pregunta: ¿Y qué opinas de esas especulaciones?

Verstappen: Nada.

Pregunta: ¿Tienes alguna fecha en mente?

Verstappen: No, no hay nada que decir por mi parte.

Pregunta: ¿Así que compromiso total con Red Bull para 2027?

Verstappen: Ya he dicho que no hay nada que decir.

Tras la rueda de prensa, llegó el turno de la sesión de Verstappen con los medios holandeses en el paddock, pero allí también dejó clara su postura de inmediato.

Cuando uno de los periodistas holandeses comentó en tono de broma que durante la sesión se le iba a hacer a Verstappen un interrogatorio sobre su futuro, este respondió al instante: "De todos modos, no voy a decir nada al respecto, ¡así que se acabaría bastante rápido!".

Más adelante en la rueda de prensa, se planteó sutilmente la pregunta de si Verstappen al menos había tomado una decisión en privado. El cuatro veces campeón del mundo insistió en que no era así.

"No, simplemente estoy ocupado intentando asegurarme de que damos los pasos correctos aquí", afirmó. "Aparte de eso, también tuve la boda de mi hermana, así que todo saldrá de forma natural. Siempre ha sido así".

Añadió que no tiene en mente ninguna fecha límite para aclarar la situación: "No, no necesariamente".

Es bien sabido que la cláusula de rescisión del contrato de Verstappen está vinculada a su posición en la clasificación del campeonato en agosto, aunque no está obligado a comunicar a Red Bull ninguna decisión antes de octubre. Dada la clasificación actual del campeonato, Verstappen puede activar esa cláusula este año, a diferencia de la temporada pasada, aunque su representante, Raymond Vermeulen, ya ha explicado que la mera existencia de la cláusula no significa automáticamente que los Verstappen tengan intención de utilizarla.

A principios de este año, Red Bull pidió a Verstappen que se comprometiera públicamente a seguir en el equipo, pero, al igual que con la petición de que pagara su cláusula de rescisión, el holandés, como es lógico, no tiene ningún interés en hacerlo.

Al ser preguntado al respecto, Verstappen insistió en que no se siente presionado por Red Bull: "No, de todos modos no pueden presionarme realmente. Simplemente vamos paso a paso. Todas nuestras conversaciones giran básicamente en torno al coche y en cómo podemos mejorarlo. En ese sentido, el ambiente es exactamente el mismo de siempre, y así es como debe ser".

¿No está Red Bull prestando suficiente atención a Verstappen?

Esas conversaciones sobre la falta de rendimiento de Red Bull sí que tuvieron lugar durante la semana pasada. Tras abandonar el Gran Premio de Gran Bre , Verstappen afirmó que no tenía ganas de mantener una conversación en profundidad con el equipo durante unos días, aunque eso se debió en parte a la frustración que sentía en ese momento.

"El miércoles ya estaba de vuelta en el simulador. Es solo que, cuando sales del coche en ese momento, ya estás harto porque te has salido de la pista por segunda vez debido a un problema similar", dijo Verstappen, refiriéndose al alerón trasero giratorio que Red Bull no está utilizando este fin de semana.

"También sé que el equipo está haciendo todo lo posible para resolver estas cosas, y está claro que a ellos tampoco les gusta ver esos accidentes. Es frustrante cuando ocurre. Pero el miércoles ya estaba de vuelta en el simulador, así que el trabajo simplemente continúa".

Ese día también se habló de otro tema que Verstappen destacó en Silverstone: su sensación de que Red Bull no le ha estado escuchando lo suficiente. Ya había planteado esa cuestión en Canadá y la repitió de nuevo tras el GP de Gran Bretaña.

"Han analizado muchas cosas y han llegado a conclusiones sobre ciertos aspectos. Otras cosas siguen siendo un poco más difíciles de entender. Pero todo lo que he dicho se ha tenido en cuenta y lo hemos hablado", afirmó.

"Pero cuando vuelvo a la fábrica en un día como ese, no voy a decir: “Chicos, no me están escuchando” ni cosas por el estilo. Esas conversaciones no funcionan así".

En ese sentido, parece que se han aclarado las cosas y Verstappen afronta otro fin de semana de carrera con renovado optimismo, aunque sabe que Spa supondrá un reto para Red Bull. Pero durante la jornada de prensa, lo que no dijo fue, posiblemente, más interesante que lo que sí dijo.

Por mucho que a Verstappen le desagraden todas las especulaciones en torno a su futuro, actualmente no tiene ningún incentivo para ponerles fin. O bien le sirven como valiosa baza frente a Red Bull, o bien le brindan la oportunidad de explorar de verdad sus opciones en otros equipos.

El año pasado, la saga llegó efectivamente a su fin durante la jornada de prensa en Hungría. Por ahora, sin embargo, Verstappen aún no se encuentra en esa fase —independientemente de lo que finalmente quiera hacer el año que viene— y eso, desde luego, no le perjudica en absoluto.