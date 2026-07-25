Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Hungría

Verstappen está furioso y califica su fin de semana en Hungría como una "mierda"

Max Verstappen no ocultó, en caliente, su enfado tras dar otro trompo en una sesión clave de la clasificación del GP de Hungría, antes de mostrarse desilusionado ante los medios de comunicación.

Fabien Gaillard
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
38

Esta vez será difícil culpar al alerón giratorio, ya que Red Bull no lo utilizaba en ese tramo del circuito. Y, sin embargo Max Verstappen, volvió a dar una vuelta de campana en una sesión competitiva durante la clasificación del Gran Premio de Hungría de F1 de 2026.

En su último intento de la Q3, el neerlandés exigió visiblemente demasiado a su RB22 al entrar en la última curva y perdió el control, lo que le provocó un arrebato de ira por la radio tras la sesión y le dejó con el sexto mejor tiempo, a solo medio segundo de la pole position de Lando Norris.

"El coche está, sencillamente, destrozado desde el punto de vista aerodinámico", le espetó a su ingeniero, Gianpiero Lambiase. "Cada vez va a peor. Menuda broma. De verdad, menuda broma. Menudo fin de semana de mierda".

Cuando, en lugar de los neumáticos, es tu coche el que se deteriora, ahí sí que tienes un gran problema.

Una última cita, en caliente, que George Abitbol no habría desmentido, pero que refleja la frustración que acompaña ahora al cuatro veces campeón del mundo en prácticamente cada una de sus salidas a pista. 

Aunque con palabras más elegantes, no perdió su agudeza ante la prensa, entre la que se encontraba Motorsport.com : "El fin de semana ha sido difícil en general, pero cuando, en lugar de los neumáticos, es tu coche el que se va deteriorando, ahí sí que tienes un gran problema. Eso es lo que está pasando".

"El coche iba de mal en peor, vuelta tras vuelta; así que cuantas más vueltas daba, más me costaba marcar un buen tiempo. Para mañana también tenemos que solucionar este problema, porque el coche es imposible de conducir en este estado".

"Como podéis ver en la última curva, en cuanto se inicia el giro, la parte trasera del coche desaparece por completo, es realmente increíble".

Un problema aún misterioso a la base del trompo

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

Al ser preguntado por el origen de este nuevo trompo, tras los de Austria y Gran Bretaña, Verstappen no quiso aventurarse : "Ya veremos de dónde viene esta vez, porque siempre tengo la impresión de que cada vez es un problema diferente, y ahí es precisamente donde se vuelve más difícil de controlar".

"Siempre ocurre algo diferente", añadió ante los medios de comunicación neerlandeses. "Me cuesta entenderlo, porque ni yo mismo sé exactamente cuál era el problema".

"Pero está claro que algo no iba bien, una vez más, porque ya me habían avisado durante la clasificación de que los datos no eran normales y de que se observaba un deterioro de la aerodinámica".

"Evidentemente, eso no es lo que uno desea durante la clasificación, y en ese momento ni siquiera se puede ajustar el alerón delantero. Por lo tanto, el coche ya no está equilibrado".

Cuando se le preguntó si se sentía desesperado ante esta situación, respondió :  "No, no, ¿desesperado ? Esa palabra ya ni siquiera existe para mí. Ya he superado esa fase. Simplemente hay que dejarlo pasar y volver a intentarlo mañana".

Lee también:

Share Or Save This Story

Artículo previo Hamilton sancionado con tres posiciones en la parrilla de salida del GP de Hungría
Artículo siguiente El guiño del director de Alpine a Colapinto y Gasly: "Hay que reconocer el trabajo de ambos"

Top Comments
More from
Fabien Gaillard

Investigación a Verstappen y Sainz en Hungría: el veredicto de los comisarios

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Investigación a Verstappen y Sainz en Hungría: el veredicto de los comisarios

El contacto entre Ocon y Bearman "no puede volver a ocurrir, punto"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
El contacto entre Ocon y Bearman "no puede volver a ocurrir, punto"

¡Aston Martin revela 16 evoluciones aerodinámicas en el GP de Hungría!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
¡Aston Martin revela 16 evoluciones aerodinámicas en el GP de Hungría!
More from
Max Verstappen

Red Bull: "No habrá milagros" para Verstappen e Isack Hadjar después de las "quejas" en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Red Bull: "No habrá milagros" para Verstappen e Isack Hadjar después de las "quejas" en Hungría

Verstappen: Alonso merece estar en el top 5 de la F1, como mínimo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Verstappen: Alonso merece estar en el top 5 de la F1, como mínimo

La teoría de Verstappen por la igualdad entre compañeros de equipo en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
La teoría de Verstappen por la igualdad entre compañeros de equipo en la F1 2026
More from
Red Bull

Red Bull es multado en Hungría por una infracción de Hadjar en la FP1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Red Bull es multado en Hungría por una infracción de Hadjar en la FP1

La extraña estrategia que hizo posible la remontada de Isack Hadjar del 21º al sexto puesto en Spa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
La extraña estrategia que hizo posible la remontada de Isack Hadjar del 21º al sexto puesto en Spa

Red Bull encuentra sucesores para Gianpiero Lambiase y Helmut Marko: ¿qué dice esto del futuro?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Red Bull encuentra sucesores para Gianpiero Lambiase y Helmut Marko: ¿qué dice esto del futuro?

Últimas noticias

Antonelli también es sancionado tras la clasificación del GP de Hungría

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Antonelli también es sancionado tras la clasificación del GP de Hungría

Ferrari asume la culpa por la sanción a Lewis Hamilton en la clasificación de Hungría

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Ferrari asume la culpa por la sanción a Lewis Hamilton en la clasificación de Hungría

El guiño del director de Alpine a Colapinto y Gasly: "Hay que reconocer el trabajo de ambos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
El guiño del director de Alpine a Colapinto y Gasly: "Hay que reconocer el trabajo de ambos"

Verstappen está furioso y califica su fin de semana en Hungría como una "mierda"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Verstappen está furioso y califica su fin de semana en Hungría como una "mierda"