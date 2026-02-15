"Quizá tengamos que frenar a mitad de la recta", dice Verstappen sobre el "desastre" de la F1 2026

Un Max Verstappen desencantado sugirió con sarcasmo que los pilotos de Fórmula 1 podrían tener que frenar a mitad de la recta del Strip de Las Vegas para recuperar energía.

La F1 introdujo nuevas unidades de potencia para la temporada 2026 con un elemento eléctrico ampliado, lo que hace que la gestión de energía cobre mayor protagonismo.

Como consecuencia, la velocidad punta puede disminuir a fondo cuando los coches se quedan sin despliegue de energía; los pilotos están teniendo que hacer lift and coast antes de las zonas de frenada —incluso en clasificación— para recuperar la mencionada energía y desplegarla antes en las rectas.

Lewis Hamilton señaló unos 600 metros de lift and coast en el trazado de Barcelona de 4,657 km; además, las tácticas de recuperación implicarán en ocasiones bajar marchas en las rectas.

"Eres muy ineficiente energéticamente en las rectas", confirmó Verstappen el jueves en Bahréin. "En este circuito todavía es manejable. Pero también vamos a circuitos donde será un verdadero desastre.

"Melbourne, Monza, por ejemplo. No México, por el aire fino y las fuertes frenadas. Pero esa recta larga allí también. Spa será malo. Hay bastantes.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Quizá Las Vegas también, con esa recta tan larga", añadió el piloto de Red Bull, refiriéndose al tramo del Strip de casi dos kilómetros, que antes se hacía completamente a fondo. "Quizá tengamos que frenar a mitad de la recta porque nos quedamos sin energía. Ahora me río de ello, pero realmente no tiene sentido."

Preguntado por Motorsport.com sobre si trató el tema con la F1 y la FIA, Verstappen respondió: "Creo que quizá no se dieron cuenta del todo de lo grave que sería. Pero ya veremos.

"Como dije, este circuito todavía es manejable. Cuando vayamos a Melbourne, verán realmente cuánto hay que levantar en las rectas."

Muchos pilotos han expresado su preocupación por el grado de gestión de energía con la nueva maquinaria, aunque normalmente de forma más suave que Verstappen. Sergio Pérez lo calificó de "no ideal", mientras que Liam Lawson se quedó sin palabras cuando le preguntaron cuán divertido era conducir el nuevo coche, pero Lando Norris lo llamó "un buen y divertido desafío".