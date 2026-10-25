Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Verstappen desconcertado por la Q3, pero Austin muestra el progreso de Red Bull

Verstappen puede explicar por qué su segunda vuelta en la Q3 fue difícil, pero no sabe por qué perdió tanto agarre en la primera. Red Bull aun así aseguró el segundo y tercer puesto pese a que ninguno de sus pilotos estaba del todo satisfecho, una señal del resurgir del equipo

Ronald Vording

Publicado: 25 oct 2026, 12:32

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

En Austin, la lucha por la pole position pareció durante mucho tiempo que sería entre Max Verstappen y Ferrari. Sin embargo, al final de la clasificación, la Scuderia no había logrado meter ninguno de sus coches entre los tres primeros, mientras que Kimi Antonelli surgió como un contendiente sorpresa.

Verstappen tuvo que conformarse con la segunda plaza, dejando clara su conclusión durante la sesión con los medios neerlandeses en el paddock: sí, el piloto de Red Bull podía perfectamente vivir con esa posición de salida, pero aún había más potencial por desbloquear.

Eso fue especialmente evidente en la vuelta de Q2 con la que Verstappen impresionó a sus rivales. Con un juego de neumáticos usados, el neerlandés fue más rápido que algunos pilotos de los otros equipos punteros con goma nueva, haciendo que una tercera pole position consecutiva pareciera al alcance.

Cuando Motorsport.com preguntó a Verstappen por qué el panorama en Q3 fue tan diferente al del segundo segmento de la clasificación, el cuatro veces campeón del mundo explicó:

"Simplemente ya no tenía el mismo agarre. Es tan sencillo como eso. Sencillamente ya no podía llevar la velocidad que quería en las curvas lentas. Eso es algo que obviamente tenemos que entender, porque seguro que había más. Simplemente no pude sacárselo al coche en Q3."

El viento parece haber sido un factor importante en esa historia. En los minutos finales de Q3, muchos pilotos se vieron sorprendidos por ráfagas de viento, lo que explica por qué solo hubo tres mejoras en los segundos intentos. Lando Norris habló de las peores ráfagas de viento que había experimentado nunca al volante, que le hicieron bloquear pese a frenar antes como precaución.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Ronaldo Schemidt / AFP via Getty Images

Verstappen aclaró, sin embargo, que esto no podía explicar toda la historia de la Q3.

"En el último intento, el viento fue realmente malo, pero no en el primero. Así que no entiendo realmente por qué fue tan decepcionante. Pero, de todos modos, si eso sigue siendo lo bastante bueno para la segunda plaza, entonces está bien."

El ritmo de Ferrari también cayó en Q3, con Charles Leclerc – al igual que George Russell, por cierto – apuntando al aumento de la nubosidad y a la bajada de la temperatura de la pista, lo que sacó ligeramente los neumáticos Pirelli de su ventana ideal de funcionamiento.

Red Bull ya no se hunde en los días complicados

La clasificación en Austin fue, no obstante, reveladora sobre el progreso que Red Bull ha logrado en las últimas semanas, especialmente desde la actualización de Bakú. En un día en el que ninguno de los dos pilotos estaba especialmente contento con las sensaciones en el coche, el equipo aun así logró asegurarse la segunda y la tercera posición en la parrilla.

Eso marca un contraste considerable con la primera mitad de esta temporada, cuando Red Bull a menudo caía hacia la séptima y octava posición en un día difícil, justo al fondo del grupo formado por los cuatro equipos líderes.

Verstappen también lo reconoció y admitió que la clasificación en Austin fue, en ese sentido, representativa del reciente resurgir del equipo.

"Sí, absolutamente. El coche ha estado mucho mejor en los últimos fines de semana, eso está claro. Y como también he dicho durante los últimos fines de semana, algunos circuitos simplemente nos irán un poco mejor que otros. Creo que este todavía está bien, pero creo que Singapur y Malasia fueron claramente mejores para nuestro coche."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

No obstante, el ritmo de carrera de Verstappen en Austin pareció más que respetable el viernes, lo que le da confianza de cara al domingo.

"Normalmente, sí. Es un poco difícil juzgar quién es realmente el más rápido en ritmo de carrera, pero durante los últimos fines de semana nos ha ido bastante bien. Espero que la configuración que tenemos en el coche sea la dirección correcta para la carrera."

La salida sigue siendo una gran incógnita para Red Bull, aunque la segunda posición en el lado interior de la parrilla ofrece oportunidades si Verstappen consigue arrancar bien.

"Sí, pero no pienso demasiado en eso. Si se produce un adelantamiento en la primera curva, entonces ocurre. Y si no, sigue siendo una carrera muy larga en la que tantas cosas pueden salir bien o mal. Si tienes un buen equilibrio y suficiente velocidad en el coche, puedes correr aquí mediante la estrategia o incluso adelantando a alguien en pista."

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La apuesta de Alpine con Colapinto en Austin: una buena largada y un ritmo "prometedor"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Ronald Vording





Verstappen responde al jefe de COTA: "Puede conducir mi coche, después de cinco vueltas no podrá caminar"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



53 min



Verstappen responde al jefe de COTA: "Puede conducir mi coche, después de cinco vueltas no podrá caminar"





Hadjar busca respuestas ante sus problemas del viernes en Austin: "Simplemente inmanejable"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Hadjar busca respuestas ante sus problemas del viernes en Austin: "Simplemente inmanejable"





Red Bull prioriza baja velocidad y baches tras el buen inicio de Verstappen en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Red Bull prioriza baja velocidad y baches tras el buen inicio de Verstappen en Austin

More from

Max Verstappen





Max Verstappen explota contra los “inaceptables” baches de la pista de F1 en Austin: “Está fuera de control”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Max Verstappen explota contra los “inaceptables” baches de la pista de F1 en Austin: “Está fuera de control”





Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



Williams tiene los mejores chalecos refrigerantes de la F1, dice Alex Albon





Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"



GTWE



GTWE



Portimão



7 d



Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"

More from

Red Bull





Racing Bulls debate entre premiar a Lawson o apostar por Tsolov



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



20 h



Racing Bulls debate entre premiar a Lawson o apostar por Tsolov





Adrian Newey: Christian Horner y yo seguimos siendo amigos, a pesar del libro



Fórmula 1



Fórmula 1 21 h



Adrian Newey: Christian Horner y yo seguimos siendo amigos, a pesar del libro





Red Bull llamó a Christian Horner para agradecerle por el proyecto del motor de F1 tras su primera victoria



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Red Bull llamó a Christian Horner para agradecerle por el proyecto del motor de F1 tras su primera victoria

Últimas noticias





Verstappen desconcertado por la Q3, pero Austin muestra el progreso de Red Bull



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



Verstappen desconcertado por la Q3, pero Austin muestra el progreso de Red Bull





La apuesta de Alpine con Colapinto en Austin: una buena largada y un ritmo "prometedor"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



33 min



La apuesta de Alpine con Colapinto en Austin: una buena largada y un ritmo "prometedor"





Verstappen responde al jefe de COTA: "Puede conducir mi coche, después de cinco vueltas no podrá caminar"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



53 min



Verstappen responde al jefe de COTA: "Puede conducir mi coche, después de cinco vueltas no podrá caminar"





"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete