Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen cuestiona la decisión de Ferrari de dejar que Hamilton y Leclerc compitan libremente

El piloto de Red Bull cree que la batalla de Ferrari en la primera vuelta le permitió ganar en México

Alex Harrington

Publicado: 12 nov 2026, 2:38

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tras su impresionante victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Max Verstappen dijo que nunca juntaría a dos pilotos número uno si fuera jefe de equipo de Ferrari. Cree que la batalla entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc le regaló la victoria en México.

La pareja de Ferrari luchó con dureza en la primera vuelta del Gran Premio de la Ciudad de México, y Verstappen aprovechó el choque, ganando la carrera, con Hamilton segundo y Leclerc cuarto tras una penalización de tiempo.

Preguntado al respecto por Viaplaydurante el fin de semana del Gran Premio de São Paulo, el neerlandés dijo que la situación podría haberse evitado.

"Lo he dicho antes, y mucha gente a menudo no está de acuerdo, pero si yo fuera jefe de equipo, nunca tendría a dos pilotos número uno porque entonces pasan cosas como esta", dijo.

"Uno no cederá ante el otro porque ambos creen que pueden ganar, y yo también soy así. Y si fuera jefe de equipo, cambiaría esto".

Añadió que a Ferrari le habría ido mejor con una jerarquía clara.

"Si tuvieras un número uno y un número dos claros, habrían pasado por la primera curva como P1 y P2 y habrían terminado así. O P1 y P3, eso también está bien, porque como equipo sigues sumando grandes puntos".

Ferrari ha confirmado sistemáticamente que ambos pilotos son libres de competir entre ellos. Tras lo que se convirtió en un fin de semana dramático para la Scuderia, el jefe del equipo, Fred Vasseur, mantuvo una reunión con sus dos pilotos. Confirmó a los medios que durante esta, ellos habían Hamilton insiste en que las tensiones en Ferrari con Leclerc han terminado: "Lo hemos resuelto".

Ferrari se marchó de Interlagos con solo seis puntos, ya que Leclerc y Hamilton terminaron octavo y noveno. El equipo sigue segundo en la clasificación, 95 puntos por delante de Red Bull, con tres carreras por disputarse.

Hablando en el circuito, Vasseur dijo: “Tuvimos [la reunión] ayer por la noche porque tuve que volar de regreso a Europa entre las dos carreras, pero salió bien.

“Fue bueno hablar, bueno aclarar mi posición y la de ellos. Fue bueno hacerlo y ahora pasamos página y estamos centrados en la próxima.

“Las directrices siguen siendo las mismas. Quizá acumularon un poco de frustración porque empiezan cada fin de semana uno al lado del otro y hay una especie de acumulación de hechos. Pero, al fin y al cabo, las directrices son siempre las mismas.

“Tienen que respetarse mutuamente, son dos competidores con espíritu de lucha, seguro, pero necesitan tener respeto por el otro, pero principalmente y ante todo, necesitan respetar la marca, el equipo, la gente que trabaja en casa, la gente que trabaja en la pista. Creo que estamos poniendo mucho esfuerzo en esto, y el mensaje fue claro y seguirá siendo claro.”

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